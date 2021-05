Spektakuläre Hebung von Riesen-Findling wird fortgesetzt

Altentreptow. In Altentreptow bei Neubrandenburg wird am Freitag die Hebung des sogenannten "Großen Steins" fortgesetzt. Arbeiter wollen das rund 400 Tonnen schwere Naturdenkmal mit Hydraulikpressen insgesamt knapp drei Meter anheben, damit der Koloss künftig als Besuchermagnet vollständig zu sehen ist. Der Granit-Findling ist etwa acht Meter lang, fünf Meter hoch und war bisher zur Hälfte im Boden versunken. Nach drei Jahren Vorbereitung war er über eine Stahl-Sonderkonstruktion am Donnerstag bis zum Abend bereits um etwa zwei Meter angehoben worden.

Nach Angaben von Karsten Schütze vom Geologischen Landesamt Mecklenburg-Vorpommerns ist der "Große Stein" Altentreptows der zweitgrößte Findling der nördlichen Eiszeiten auf dem deutschen Festland. Auf Platz eins steht mit geschätzten mit 470 Tonnen Gewicht der "Kleine Markgrafenstein" südlich von Berlin. Die Hebeaktion, die nur millimeterweise vorwärts geht, soll etwa 260 000 Euro kosten und bis Freitagnachmittag abgeschlossen sein.

