Wirtschaftsförderer kündigen Firmenansiedlungen an

Pasewalk/Berlin. In Vorpommern stehen mehrere größere Investitionen an. Wie der Geschäftsführer der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH Ulrich Vetter am Dienstag in Pasewalk sagte, sind Firmenansiedlungen in Pasewalk, Ueckermünde, Penkun sowie Wohnkomplexe an der Peene in Anklam geplant.

So will sich eine Industriebaufirma aus Baden-Württemberg als Erste im Industriepark Berlin/Szczecin bei Pasewalk ansiedeln. Arbeitskräfte seien wegen des Lohngefälles zur polnischen Seite kein Problem. In Ueckermünde werde für rund 40 Millionen Euro ein Hotelprojekt entstehen. Eine Musikfirma aus Berlin wolle in die Region Löcknitz.

Die Region, die lange zu den strukturschwächsten in Deutschland gehörte, habe durch niedrige Grundstückspreise und ihre Nähe zu Berlin, Stettin (Szczecin) und der Ostsee, gute Perspektiven. Ein großes Problem sei aber noch die Internet-Breitbandversorgung.