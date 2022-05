Ideen für Wentorfs Energiequartier gesucht

Wie wird die Gemeinde klimafreundlich? Wentorf lädt die Anwohner der Danziger Straße zur digitalen Beteiligung per Zoom ein.

Das Kerngebiet für das Quartierskonzept umfasst die Schulen, die Feuerwehr und die Kita sowie die Mehrfamilienhäuser an der Danziger Straße.

Wentorf. „Klimafit in die Zukunft!“ soll das energetische Quartierskonzept Wentorf das Areal rund um die Danziger Straße, die Grund- und Gemeinschaftsschule, die Freiwillige Feuerwehr, die Kita Lütte Lüüd sowie die Hansestraße machen. Die Gemeinde lädt Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle Akteurinnen und Akteure für Sonnabend, 18. Mai, zum digitalen Auftakt per Zoom ein, um das Energiequartier in den kommenden Monaten gemeinsam zu entwickeln.

Gemeinde Wentorf will Klimaschutz vorantreiben

Die Gemeinde ist entschlossen, den Klimaschutz voranzutreiben und hat dafür schon 2021 ein inte­griertes Klimaschutzkonzept mit 15 Maßnahmen gegen den Klimawandel erstellt. Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur klimafreundlichen Gemeinde ist demnach die lokale Energiewende und besonders der Wärmeverbrauch der Wohngebäude.

In Wentorf macht dieser mit 53 Prozent den größten Anteil des Gesamtenergieverbrauchs in der Gemeinde aus. Daher sei es sinnvoll, den Fokus auf gesamte Stadtquartiere anstelle einzelner Gebäude zu richten und die Kräfte zu bündeln.

Ideen, Wünsche und Anregungen können eingebracht werden

Auf der Quartiersebene können die Beteiligten klimafreundliche Wärmenetze wirtschaftlicher umsetzen, Potenziale der Gebäudemodernisierung durch Mustersanierungskonzepte ermitteln und neue umweltfreundliche Mobilitätsangebote gemeinsam einführen.

Das energetische Quartierskonzept im Energiequartier Wentorf hat das Ziel, gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers, den lokalen Energie- und Wärmeversorgern sowie den Wohnungsbauunternehmen Potenziale und Lösungen zu erarbeiten.

Wer Wünsche, Ideen und Anregungen einbringen will, registriert sich für das digitale Treffen von 18 bis 20 Uhr via Zoom unter: energiequartier-wentorf.zebau.de oder kommt zu dieser Zeit ins Rathaus (Hauptstraße 16). Mehr dazu unter: https://www.wentorf.de/klimaschutz/energiequartier.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.