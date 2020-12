Wunschbaumaktion: Wentorfer spenden für die Arche Harburg

200 Pakete im Wert von 4000 Euro an bedürftige Familien verteilt

Wentorf/Harburg. 200 bedürftige Kinder der Arche in Hamburg-Harburg feiern anders Weihnachten als die meisten von uns. Oft können die Eltern es sich kaum leisten, ihrer Familie Geschenke zu machen. Dass ihnen Wentorfer nun kurzerhand ihre Weihnachtswünsche erfüllt haben, darüber freuen die Kinder sich umso mehr. Die Leiterin der Arche, Angela Krull, sagt: "Ein ganz herzliches Dankeschön von mir und uns an die großartigen Spenderinnen und Spender, die dies möglich gemacht haben und viele Kinder mit tollen Geschenken ein ganz besonderes Weihnachten in dieser Zeit bereitet haben."

Initiiert hat die Aktion die Wentorferin Franziska Wendeborn (36), die selbst Mutter von drei kleinen Kindern ist. In Kooperation mit Edeka Schulz im Casinopark hatte sie dort einen Wunschbaum aufgestellt. Daran baumelten bunt bemalte Wunschkarten der Arche-Kinder. Sie hatten sich etwa Knete oder einen Basketball gewünscht. Edeka-Kunden "pflückten" diese und zahlten 20 Euro in bar, um den Einkauf der Geschenke zu unterstützen. 200 Pakete im Wert von 4000 Euro konnten die Teams von Edeka Schulz sowie von der Firma Immobilien Pipping packen.

Kinder der Arche in Harburg dürfen sich über Geschenke freuen

"Alle Wünsche, die nicht erfüllt worden wären, hätten Pipping und Edeka übernommen", sagt Wendeborn. "Das war aber gar nicht nötig, weil die Wentorfer so toll mitgemacht haben. Ich freue mich, dass so viele Menschen in dieser Zeit die Muße und auch das Herz hatten, die Aktion zu unterstützen." Wendeborn bedankt sich auch bei Edeka Schulz, der Firma Pipping, und bei dem Reinbeker Kai Dusenschön, der die Tanne für den Wunschbaum gespendet hatte.

Die Geschenke wurden pünktlich zu den Weihnachtsfeiern der Arche ausgeliefert und von strahlenden Kindern empfangen. Die Einrichtungsleiterin berichtet: "Wir hatten am 15. und am 16. Dezember nun insgesamt elf kleine Weihnachtsfeiern mit je etwa zehn Kindern. Es gab Punsch, Bratwurst im Brötchen, Quizfragen und Challenges, Axtweitwurf, ein Kettenkarussell und die Weihnachtsgeschichte aus der Box. Und natürlich Geschenke. Die Kinder haben sich riesig gefreut."

Weihnachten ist für die 200 Kinder der Arche gerettet. "Es wäre schön, wenn wir die Aktion fortführen könnten, eine Tradition daraus machen", findet Franziska Wendeborn.