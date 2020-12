Wir wünschen frohe Weihnachten! Trotz allem...

Hamburg. Vor der Bergedorfer Kirche St. Petri und Pauli dreht sich das Karussell, die Buden vor dem festlich beleuchteten Schloss und auf dem Kirchplatz verbreiten weihnachtliche Stimmung. Freunde und Arbeitskollegen treffen sich an den Glühweinständen, Familien bummeln über den „Wichtelmarkt“. Das Foto, mit dem wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Jahr ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, ist eine Erinnerung. Eine Erinnerung an das Weihnachten 2019.

In diesem Jahr ist alles anders. Familien müssen unter sich bleiben, viele Senioren sind einsam in den Heimen. Ärzte und Pfleger ringen mit all ihrer Kraft um das Leben ihrer Patienten, dennoch sterben Tag um Tag Hunderte Menschen, gibt es viel Leid und Trauer, auch an diesen Feiertagen. Gut, dass 2020 endlich vorbei ist, sagen viele Menschen. Und wir können da nur einstimmen.

Das Jahr 2020 war für viele Menschen kein einfaches Jahr

Dieses Jahr hat uns allen viel abverlangt, im privaten Alltag und natürlich auch im Berufsleben. Viele Mitarbeiter der Bergedorfer Zeitung / Lauenburgischen Landeszeitung arbeiten seit Monaten im Homeoffice, sie müssen teils lange Wege zu ihren Terminen zurücklegen, Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut bringen, die Kommunikation ist nicht immer einfach…

Aktuell legt ein großangelegter Hacker-Angriff auf die FUNKE-Mediengruppe, zu der auch die bz und die LL gehören, fast sämtliche der für die Produktion der Tageszeitungen erforderlichen Systeme im Konzern lahm – bis hin zu Druckereien. Wir können für Sie, liebe Leserinnen und Leser, erneut nur eine Notausgabe herstellen, und wann diese Krise überwunden sein wird, wissen wir nicht.

Weihnachtliche Foto ist eine Erinnerung, aber steht auch für Hoffnung

Eines aber wissen wir: Sie wird überwunden. Wie auch diese Corona-Pandemie irgendwann überwunden sein wird. Manches wird dann vermutlich anders sein, sich nachhaltig verändert haben, im privaten Alltag wie im Berufsleben. Einiges wird dann vielleicht sogar besser sein, als es zuvor war. Das weihnachtliche Foto vom Bergedorfer Schloss und der Kirche St. Petri und Pauli ist daher nicht nur Erinnerung, sondern auch Hoffnung.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, trotz aller Einschränkungen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund!