Modelagentur startet Spendenaufruf für Heimbewohner

Hamburg. Es ist eine kleine Hommage an ihre Oma Sophie: „Die lebte hier im Altersheim am Bornbrook. Als Schulkind habe ich sie gern und oft besucht", erzählt Tanja Marfo. Heute weiß die 40-Jährige aber auch, wie einsam sich manche Senioren im Malteserstift Johannes XXIII. fühlen können – gerade, wenn sie zu Weihnachten keinen Besuch bekommen dürfen. Und so hat die Unternehmerin der Modelagentur „Kurvenrausch" kurzerhand einen Spendenaufruf im Internet gestartet – mit großem Erfolg: Jeder Bewohner darf eines der 54 Pakete in Empfang nehmen.

Warme Socken und Decken, Kuscheltiere und Süßigkeiten, Cremes und Kniffelspiele finden sich in den Päckchen. Dazu hat eine Bergedorfer Grundschule gebastelt, gibt es Gedichte und kleine Briefe mit lieben Worten. „Wir schön, dass so viele Menschen an uns gedacht haben", freut sich Bewohnerin Wilma Fiedler (86), die seit zwei Jahren im Pflegeheim ist. Auch das Pflegepersonal wird überrascht und bekommt Kaffee, Servietten und Weihnachtsdeko. „Das ist eine wirklich tolle Aktion, tausend Dank", sagt Einrichtungsleiterin Anja Stremplat.

Modelagentur hat zu einer Spendenaktion im Internet aufgerufen

„Omas und Opas sind ganz oft wichtige Bezugspersonen in unserem Leben", sagt die Neuallermöherin Tanja Marfo, die ihren Spendenaufruf „#Don't forget your Granny and Grandpa“ nannte: „Meine Oma backte die perfekten Marmeladenplätzchen und knuddelte mich so stark, dass ich laut lachen musste. Meine Omas haben mich beide stark geprägt und ich vermisse sie sehr."