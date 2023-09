Herzogtum Lauenburg: Schwarzenbek und Büchen gehen Kitaprobleme an

Amt Büchen plant große Bestandsaufnahme. Die Europastadt will mit Waldkita die Lücke an Betreuungsplätzen zumindest ein wenig schließen.

Schwarzenbek/Büchen. Die Kommunalwahl vergangenen Mai hat die politischen Gremien im Kreis Herzogtum Lauenburg durchgerüttelt, vielerorts die Machtverhältnisse verschoben. Ein Thema bleibt dennoch weiter von überragender Bedeutung: Die Versorgung mit Plätzen für die Kinderbetreuung weist weiter erhebliche Lücken auf.

In der Stadt Schwarzenbek wie im Amt Büchen treten in den kommenden Tagen die zuständigen Gremien zusammen. Am Donnerstag, 7. September, berät der Ausschuss für Kita und Schule im Schwarzenbeker Rathaus über Mehrausgaben, vor allem aber über die Möglichkeit, zusätzliche Plätze zu schaffen. In der öffentlichen Sitzung (Beginn: 19 Uhr) soll es darum gehen, welche Möglichkeiten eine Waldkita bieten würde.

Schwarzenbek und Büchen: Mangel an Kita-Plätzen – Politik sucht Abhilfe

In weitaus größerem Rahmen wird sich der Ausschuss für Kitabetreuung des Amtes Büchen am Mittwoch, 13. September, mit dem Themenkomplex befassen. Die Personalsituation in den Kindertagesstätten steht dann auf der Tagesordnung, dazu auch die aktuelle Belegung in den Kitas des Amtes. Weiterhin soll die Bedarfsplanung mit der tatsächlichen Entwicklung verglichen werden. Ein Thema ist der Neubau der Kita Forschernest in der Gemeinde Büchen.

Zudem geht es um den Betrieb und die Finanzierung der Kindertagesstätten im Amtsbereich. Deutschlandweit klagen Kommunen seit Jahren, dass sie mit den immensen Folgekosten der vom Bund beschlossenen Kitaplatz-Garantie allein gelassen werden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Büchen, Amtsplatz 1.