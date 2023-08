Aktivregion Sachsenwald-Elbe: Jetzt werden Mikroprojekte und Lebensqualität gefördert

Südkreis. Die Aktivregion Sachsenwald-Elbe schüttet ein Füllhorn aus für Mikroprojekte. So profitieren auch Vorhaben für den kleinen Geldbeutel von einer Förderung, die sonst leer ausgegangen wären. Zur Verfügung standen exakt 19.681,29 Euro, die an 23 Antragsteller verteilt werden. Das sind fast alle, nur zwei fielen durch das Raster für eine Berechtigung.

Das Geld stammt aus der genehmigten Förderung von größeren Projekten, die dann doch nicht oder zumindest nicht so schnell realisiert werden können und zurückgestellt worden sind. Darum sind die Abstände einer Ausschüttung unregelmäßig und nicht planbar. Normalerweise muss ein Projekt mindestens 20.000 Euro kosten, um für einen Zuschuss infrage zu kommen. Im Falle der Kleinstprojekte durften sie 4000 Euro plus Mehrwertsteuer nicht überschreiten.

Aktivregion fördert 23 Mikroprojekte im Südkreis

Die 23 Mikroprojekte sollen bis 15. Dezember 2023 umgesetzt und dann auch finanziell abgerechnet werden. Erst nach Prüfung aller schriftlichen Nachweise im Original inklusive Foto des umgesetzten Projekts zahlt die Geschäftsstelle den beschlossen Zuschussbetrag aus.

Das Geld für das Grundbudget stammt unter anderem von den 56 Kommunen im Südosten des Herzogtums Lauenburg, die – darüber gab es einen allgemeinen Konsens – für jeden ihrer Bürger 82 Cent in einen Solidartopf zahlen. Bei insgesamt etwa 109.000 Einwohnern kommt also einiges zustande. Nach der Sommerpause geht es dann wieder um die teureren Projekte der neuen Förderperiode. Die Aktivregion kann bis 2027 2,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds verteilen.

Finanzielle Mittel aus Europa für den Teamgeist in der Region

Einer der Profiteure ist der Frauenfußball im Eschenburger SV, der Förderverein bekam 1200 Euro. Die Übergabe der dafür angeschafften Trikots erfolgte zünftig durch den Regionalmanager der Aktivregion Georg Küpper an Anke Baastrup, zweite Vorstandsvorsitzende des ESV, und den 25 spielfreudigen Fußballfrauen. „Unsere Spielerinnen sind überglücklich mit der neuen Ausstattung. Das spornt sie natürlich zusätzlich an, ihre Leidenschaft für den Fußball noch intensiver auszuleben“, hofft Anke Baastrup.

Der ESV spielt eine ganz besondere Rolle für die Aktivregion. Im Vorstand jeder Aktivregion in Schleswig-Holstein – die als Vereine organisiert sind – muss eine Person mit einem Alter von unter 24 Jahren vertreten sein. Die stellt im Fall der Sachsenwalder der Escheburger SV.

Georg Küpper, angetreten im Trikot der australischen Fußballer, erklärte mit einem Augenzwinkern: „Unsere Trikot-Sponsorings sind kein Eigentor. Wir möchten den Sportvereinen unter die Arme greifen, da sie einen unschätzbaren Wert für die gesamte Region darstellen. Die finanziellen Mittel aus Europa und vom Land sind dafür gedacht, die Fußballbegeisterten in der Region zu unterstützen und ihnen den Teamgeist zu vermitteln, der uns als Gemeinschaft auszeichnet.“

Soziales Gefüge der Region wird mit Förderung von Projekten bereichert

So werde gerade im Vorfeld der Europa-Wahl in einem Jahr deutlich, wie wichtig es ist, dass Mittel aus der EU und dem Land gezielt in Projekte fließen, die die Lebensqualität vor Ort stärken. Der Escheburger Sportverein und die Frauen-Fußballmannschaft seien nur zwei Beispiele für viele inspirierende Initiativen, die von der Aktivregion unterstützt würden und das soziale Gefüge der Region bereicherten.

In unserem Bereich profitieren:

In Geesthacht bekommt Geesthacht.TV (unter anderem zuständig für die Live-Übertragung der Ratsversammlung) 1149,91 Euro für Equipement wie Videokameras, Monitor und, Mikrofon; die Awo-Kita Sonnenschein bekommt 1182 Euro für Honorarbeträge für verschiedene Gruppen; der DLRG-Bezirk Oberelbe e.V. Geesthacht erhält 1200 Euro für persönliche Schutzausrüstung für den Nachwuchs in der Schwimm- und Rettungsausbildung, Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände wie Hosen, Neoprenanzüge, Wetterjacken und Polo-Shirts; 945 Euro gibt es für das Geesthacht-Museum für eine Tisch- und eine Haubenvitrine.

In Schwarzenbek profitiert der Verein We are one robotics. 314,34 Euro gibt es für die technische Ausstattung von Vereinsräumen mit Wandmonitor, Laptops und Zubehör; der DRK-Ortsverein Schwarzenbek und Umgebung bekommt 226,75 Euro für zwei Regale für den neuen Kleiderladen.

Nabu-Gruppe erhält Geld für ein Schwalbenhaus

In Lauenburg gibt es 1097,93 Euro für Stadtgalerie und Künstlerhaus für die Anschaffung von stapelbarer Bestuhlung, mobilem Präsentationsregal, Katalogaufstellern und Buchleisten.

In Büchen kann die örtliche Nabu-Gruppe 723,4 Euro für eine Infotafel für das neue Schwalbenhaus einplanen; der Schulverband Büchen erhält 817,05 Euro für eine Regenbogensitzecke und drei Demokratiesäulen zur Neugestaltung des Schulhofes.

Blumenzwiebeln, damit es in Kröppelshagen früher blüht

Bei den Amtsgemeinden Hohe Elbgeest bekommt der Schulverband Dassendorf, Brunstorf, Hohenhorn 851,08 Euro für die Grundschule für die Ausstattung eines Klassenraumes mit einem Akustikpaneel; die Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf bekommt 362,70 Euro für den Kauf von vielen Blumenzwiebeln für die Aufwertung gemeindeeigener Grünflächen mit insektenfreundlichen Frühblühern, der Schützenverein Hamwarde bekommt 781,54 Euro für ein die Ausstattung unter anderem mit einem Lichtgewehr mit Präzisions-Laserziel und Anzeigenmonitor für Jugendliche.

Projektideen können eingereicht werden bei Regionalmanager Georg Küpper per E-Mail an kuepper(at)aktivregion-sachsenwald-elbe.eu pal