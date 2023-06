Herzogtum Lauenburg: Kreissparkasse weiht Neubau mit großem Sommerfest ein

Mölln. Die Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg (KSK) veranstaltet erstmalig ein Sommerfest an ihrem neuen Hauptsitz in Mölln und feiert damit nachträglich die Einweihung des Neubaus. Neben einer Festmeile präsentieren sich auch regionale Vereine mit zahlreichen Mitmachaktionen. „Wir bieten allen Interessierten zudem Einblicke in unser neues Gebäude“, sagt Marc Euler, Pressesprecher der KSK.

Den Grundstein für das Gebäude, das knapp elf Millionen Euro gekostet hatte, legte Vorstand Stefan Kram im Frühling 2018. Der Gebäudekomplex hat eine Fläche von 7500 Quadratmetern und bietet 250 Mitarbeitern Platz. Der Neubau ersetzt die alte Bankzentrale am Marktplatz in Ratzeburg.

Vor rund eineinhalb Jahren hatte die KSK ihren Hauptsitz von der Kreisstadt nach Mölln verlegt – jetzt lädt das Institut am kommenden Sonnabend, 24. Juni, ab 12 Uhr am Grambeker Weg 147 zu einer großen Eröffnungsfeier: „Nachdem jetzt nahezu alle Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufgehoben sind, freuen wir uns, unseren Hauptsitz in Mölln feierlich allen Bürgerinnen und Bürger vorzustellen, und laden sie herzlich zu unserem KSK-Sommerfest ein“, so der KSK-Vorstandsvorsitzende, Stefan Kram.

Auf einer großen Festmeile auf dem KSK-Gelände warten Attraktionen für Groß und Klein, ein Bühnenprogramm mit Live-Musik sowie Essen- und Getränke-Stände. Zudem bietet das Kreditinstitut Führungen durch den neuen Gebäudeteil des Hauptsitzes.

Schulterschluss mit den Vereinen ist den Bankern wichtig

„Uns ist der Schulterschluss mit unseren Vereinen, die so viel Gutes für unsere Region tun, sehr wichtig“, betont Stefan Kram. Deswegen seien auch Stände, an denen sich Vereine mit Mitmachaktionen präsentieren, wichtiger Bestandteil der Festmeile. „Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Sommertag mit interessanten Gesprächen, gutem Essen und Kinderlachen“, so der Vorstandsvorsitzende.

Für Stimmung sorgen die Band Jessen & Melzer und die Big Brass Company aus Mölln. Für Kinder gibt es eine große Hüpfburg, Shorty – den Zauberkünstler und Ballonmodellierer sowie Kinderschminken. Außerdem können die kleinen Besucher ein Sparschwein bemalen. Natürlich gibt sich in Mölln auch Till Eulenspiegel bei dem Sommerfest die Ehre.

Auch für die erwachsenen Besucher und Jugendliche gibt es reichlich Erlebnisse. Unter anderem ist der Luftsportverein Grambeker Heide e. V. mit einem Segelflugzeug dabei, der Golf-Club Gut Grambek bringt eine große Golf-Dart-Scheibe mit, der Ortsjugendring Mölln hat diverse Großspielgeräte im Gepäck, das DRK zeigt einen Krankenwagen und die DLRG hat ein Boot dabei. Eine begrenzte Anzahl kostenfreier Parkplätze befindet sich direkt am Gebäude. Weitere Informationen unter www.ksk-ratzeburg.de/event