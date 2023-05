KSK Vereinspreis Vereine wünschen sich Matschanlage, Lernwabe & Co.

Schwarzenbek. Spielgeräte, Kleidungsstücke, Ausrüstung und sogar Hilfen für die Reparatur einer Kirchturmuhr und den Kauf einer gebrauchten Orgel stehen auf den Wunschlisten der Vereine im Kreis Herzogtum Lauenburg. Es sind viele Dinge, die die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen erleichtern und in vielen Fällen auch die Umwelt schonen oder neue Angebote ermöglichen können. Doch es fehlt das Geld.

112 Vereine haben sich angemeldet, die auf Unterstützung durch den mit insgesamt 100.000 Euro ausgestatteten Vereinspreis der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg hoffen. Unter den teilnehmenden Vereinen sind auch neun Bewerber aus Schwarzenbek und den umliegenden Dörfern. Die Wünsche sind genauso unterschiedlich wie die Vereine.

KSK-Vereinspreis: Das Spektrum der Wünsche reicht von Matschanlage bis Lernwabe

So wünscht sich der Kitaförderverein „Schwarzenbeker Zwerge“ einen Zuschuss für eine Matschanlage. Um besseres Lernen geht es dem Schulverein Müssen. Dort sollen Lernwaben angeschafft werden. Das sind sechseckige Holzkästen, die Bienenwaben nachempfunden sind. Dorthin können sich Schüler zum ungestörten Lernen zurückziehen und darin sitzen oder liegen. Die Feuerwehr Kollow benötigt ein Mannschaftszelt für die Jugendwehr, die Brunstorfer Kinderfeuerwehr „Löschbande“ braucht einen Faltpavillon.

Retter brauchen Jacken für den Dienst bei Veranstaltungen

Ebenfalls Förderbedarf meldet die Gülzower Feuerwehr an. Die 60 Retter hätten gern einheitliche Tagesdienstjacken aus Fleece, damit sie bei den zahlreichen Veranstaltungen, die sie im Dorf unterstützen, erkennbar sind. Das DRK Schwarzenbek benötigt einen Zuschuss für den Umzug ihres Gebrauchtkleiderladens von der Lauenburger Straße in den ehemaligen Güterbahnhof. Die Sport-Interessen-Gemeinschaft (S.I.G.) Elmenhorst hätte gerne Kleingeräte, um ihre Stuhlgymnastikangebote für Senioren ausweiten zu können.

Um Umweltschutz geht es bei den Tennisfreunden Kollow und bei der Schützengilde Schwarzenbek. Die Tennisfreunde wollen eine Gastro-Spülmaschine, um Einweggeschirr bei Turnieren einsparen zu können. Die Schützen brauchen einen Kompressor zum Auffüllen der Luftdruckwaffen. Bislang müssen sie das extern machen lassen, wobei Fahrten erforderlich sind, die dann entfallen würden.

Die ersten 50.000 Euro gibt es über das Online-Voting

Am Freitag, 19. Mai, endete die Meldefrist, jetzt haben die Menschen aus dem Kreisgebiet das Wort. „Ab jetzt kann die Öffentlichkeit online mitentscheiden, welche 25 Projekte Förderungen in einer Gesamthöhe von 50.000 Euro erhalten. Nutzen Sie jetzt die Chance und unterstützen Sie mit Ihrer Stimme Ihren Lieblingsverein“, appelliert der KSK-Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Kram. Mit einer SMS-Verifizierung kann über das Portal ksk-vereinspreis.de bis zum Donnerstag, 1. Juni, kostenlos abgestimmt werden.

Was gibt es zu gewinnen? Die 25 Projekte, die am 1. Juni um 12 Uhr die meisten Stimmen zählen, erhalten eine Fördersumme zwischen 1250 und 4000 Euro. Eine unabhängige Jury vergibt unter allen teilnehmenden Vereinen und Organisationen zusätzliche Jurypreise in einem Gesamtwert von 50.000 Euro.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zum Unterstützen der Vereine per online-Voting gibt es unter ksk-vereinspreis.de