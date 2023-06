Sommerferien An die Ostsee oder in den Zoo mit der Aktion Ferienpass

Mölln. Wenn am 17. Juli in Schleswig-Holstein die Sommerferien beginnen, wissen viele Kinder und Jugendliche schon genau, was sie tun werden. Auch wenn kein Familienurlaub geplant ist, können Sie Ausflüge an die Ostsee machen, Zoos und Freizeitparks besuchen oder zu Hause kreativ werden – mit der Aktion Ferienpass.

Zum 54. Mal laden der Kreisjugendring (KJR) gemeinsam mit den Stadt- und Ortsjugendringen des Kreises und der Kreissparkasse als Hauptsponsor zur Aktion Ferienpass in den Sommerferien ein. In Büchen, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek und Wentorf haben die Jugendringe vor Ort gemeinsam mit den Mitgliedsvereinen und weiteren Organisationen ein vielfältiges Ferienprogramm auf die Beine gestellt. „Ich freue mich, dass erneut so viele Menschen sich mit viel Herzblut engagieren und die Aktionen liebevoll vorbereiten und durchführen“, ist Andrea Hasenkamp begeistert, die seit mehr als 20 Jahren als stellvertretende Vorsitzende des Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg (KJR) die Aktion begleitet.

Aktion Ferienpass: Heft ist passé, jetzt wird im Internet gebucht

Das gesamte Ferienprogramm wird online unter www.unser-ferienprogramm.de/herzogtum zu finden sein. Von dort gelangt man jeweils auf das örtliche Ferienprogramm. In der Regel kann man sich dann dort auch nach einer kurzen Registrierung zu den einzelnen Angeboten anmelden. „Ohne dieses ehrenamtliche Engagement würde etwas fehlen. Gerade jetzt in der Zeit nach Corona brauchen Kinder wieder verschiedenste Gemeinschaftserlebnisse, was die Aktion Ferienpass in den Sommerferien bietet“, erläutert Vertriebsdirektor Riccardo Paßon das Engagement der Kreissparkasse als Hauptsponsor.

In vielen Orten die Programmaktivitäten fest, in manchen wird noch an den letzten Details gearbeitet und noch nach kostengünstigen Kleinbussen gesucht, um es möglichst vielen Kindern zu ermöglichen an den Tagesfahrten teilzunehmen. „Wir wollen zum Beispiel in den Serengeti Park fahren und zur Ostseestation Priwall, was bereits in unserem Herbstferienprogramm sehr gut angekommen ist“, so Ulrike Zerreis vom Ortsjugendring Mölln. Andreas Gniech, erster Vorsitzender des Ratzeburger Ortsjugendringes, freut sich besonders, dass das 26. Racesburg Wylag Kindern mit dem richtigen Passwort, welches man online im Ratzeburger Ferienprogramm findet, einen ermäßigten Eintritt zum historischen Markt ermöglicht.

Schwimmen in der Ostsee und im Müssener Badesee

In Lauenburg sind ein Zeltlager und ein Wochenende auf der Ostseeinsel Fehmarn im Angebot, zudem verschiedene Tagesfahrten und Aktionen vor Ort. „Neben den unterschiedlichen Inhalten steht vor allem das Gemeinschaftliche im Vordergrund. Es können Kontakte geknüpft werden, aus denen dann neue Freundschaften entstehen“, sagt Svenja Kaszubowski, Jugendpflegerin in Büchen. Tanja Petersen, erste Vorsitzende des Stadtjugendringes Schwarzenbek, freut sich, dass auch wieder ein Schwimmkursus im Müssener Badesee angeboten werden kann. Geplant ist zudem ein Sommerbiathlon für Kinder ab sechs Jahren.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Eugenia Roo, stellvertretende Vorsitzende des KJR, ist wichtig, dass alle Kinder an den Aktionen teilnehmen können: „Deshalb gibt es die Sonderförderung, durch die Kinder aus finanziell schwachen Familien nur 50 Prozent des Teilnahmebeitrages bezahlen müssen.“ Zudem können auch viele Veranstalter auf unterschiedliche Bedürfnisse der Kindern eingehen. „Einfach mal nachfragen“, rät KJR-Geschäftsführer Arne Strickrodt.