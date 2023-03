Fit werden und bleiben mit mehr als 100 Fahrradtouren

Schwarzenbek. Der Frühling hat begonnen. Die Räder der Freizeitsportler sind geputzt, die Ketten geölt und die Radfahrer stehen in den Startlöchern. „Wir freuen uns auf die neue Saison und haben gut 100 sehr interessante Touren rund um Schwarzenbek und im norddeutschen Raum vorbereitet“, sagt Peter Kyrieleis, Leiter und Mitbegründer der Radsportabteilung des TSV Schwarzenbek.

Los geht es mit der ersten Tour am Sonntag, 10. April, um 11 Uhr auf dem alten Markt in Schwarzenbek. Das Ziel ist Schloss Wotersen zur verspäteten Ostereiersuche und zum Kaffeetrinken. Zum Saisonstart ist es ein kurzer Ausflug mit „nur“ 30 Kilometern Länge und dem geringen Schwierigkeitsgrad 1 – es gibt also kaum Steigungen und überwiegend befestigte Wege. Tourenleiter ist Martin Schiefer, eine verbindliche Anmeldung ist für die Teilnahme unter seiner Telefonnummer 01577/464 00 37 erforderlich.

Egal ob Sportskanone oder Anfänger – es ist für jeden etwas passendes dabei

Ob für gesundheitsbewusste (Wieder-) Einsteiger, aktive Senioren oder für Radlerinnen und Radler mit dem Pedelec – das Angebot der Radsportabteilung ist vielfältig und reicht über Strecken von 20 bis zu rund 60 Kilometern. Es stehen Radwanderungen am Dienstag und Sonnabend (Beginn ist jeweils ab 14 Uhr) sowie mittwochs und sonntags (jeweils um 10 Uhr) im Angebot. Startpunkt ist meist am alten Markt. Darüber hinaus kann nach vorheriger Terminabsprache auch das Deutsche Radsportabzeichen abgenommen werden.

Die Schwierigkeitsgrade der Touren sind im Programm angegeben, größere Steigungen seien laut Organisatoren bei den Ausflügen in der Region eher die Ausnahme. Trotzdem seien die meisten Radwanderer, deren Durchschnittsalter mittlerweile deutlich im Rentenalter liege, meist auf dem Pedelec unterwegs. Während der Touren stünden aber auch immer wieder Pausen an, sodass auch untrainierte Radler schnell den Einstieg in das Radwandern fänden.

TSV Schwarzenbek bietet Touren mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad

„Die organisierten Touren unserer versierten Tourenleiter und Tourenleiterinnen führen entlang besonders dafür ausgewählter, erprobter Wege“, so Abteilungsleiter Peter Kyrieleis. Die Radler sind in der Regel abseits von verkehrsbelasteten Straßen, meist auf verkehrsarmen, asphaltierten Nebenstraßen, auf Radwegen und Wirtschaftswegen sowie auch mal auf befestigten Wald- und Feldwegen unterwegs.

„Wir möchten das Interesse zum gemeinsamen Radeln wecken, das organisierte Radfahren erlebbar und schmackhaft machen. Natürlich freuen wir uns, wenn neue Teilnehmer auch den Weg zu uns in unsere Radwanderabteilung als neue Vereinsmitglieder finden und sich aktiv in die Tourenplanung einbringen“, erläutert Peter Kyrieleis.

Bei den angebotenen Radwanderungen steht das gemeinsame und gesellige Radeln in einer Gruppe Gleichgesinnter bewusst im Mittelpunkt. Neugierige, die sich gern auf dem Fahrrad bewegen und Begeisterung am Radfahren sowie Spaß an der Bewegung haben, sind immer willkommen.

Seit mehr als 30 Jahren gibt es Radwanderer beim TSV Schwarzenbek

Radwandern hat eine lange Tradition im TSV Schwarzenbek. 1989 ging die Abteilung an den Start. Peter Kyrieleis, mittlerweile pensionierter Kämmerer der Gemeinde Oststeinbek, war von Beginn an dabei und zeitweise auch Vorsitzender des größten Vereins in der Europastadt mit aktuell knapp 2700 Mitgliedern. Für seine Verdienste hat der 71-Jährige kürzlich die Radsportehrennadel in Gold erhalten.

Die Radsportler gehören mit knapp 50 Aktiven zu den eher kleineren Abteilungen im Großsportverein. Trotzdem stellen sie Jahr für Jahr ein attraktives Programm zusammen, das auch Mitfahrer lockt, die sich noch nicht für den Vereinssport begeistern ließen. Außerdem organisieren die Radwanderer seit mehreren Jahren das von der Klimaschutzbeauftragten Nina Reimers und ihrer Vorgängerin Kirstin Boltz initiierte Stadtradeln mit.

TSV Schwarzenbek bietet Informationen zu den Touren online an

Über 100 Touren haben die Mitglieder im Winterhalbjahr erarbeitet und zusammengestellt. „Die Broschüre über die Radwanderungen liegt in der Geschäftsstelle des TSV Schwarzenbek in der Sporthalle Buschkoppel 5 zum Abholen bereit. Auch sind die Programme, soweit möglich, im Eingangsbereich des Rathauses ausgelegt“, sagt Abteilungsleiter Kyrieleis.

Ebenfalls sind alle Radwander-Termine und weitere Hinweise rund um die Touren online unter www.radsport-schwarzenbek.de abrufbar. Darüber hinaus erscheint ein monatlicher Tourenkalender, der sowohl bei der TSV-Geschäftsstelle als auch im TSV-Schaukasten, Compestraße 8 (rechts neben der Polizeistation) sowie im Schaukasten im Lupuspark (vor Edeka) ausgehängt wird

Weitere Informationen bei Peter Kyrieleis unter Telefon 04151/8 19 94 sowie beim Fachwart für Radwandern der Abteilung, Martin Schiefer, Telefon 01577/4 64 00 37.