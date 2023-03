Klassikfestival: Dominique Horwitz startet das SHMF im Lauenburgischen

Wotersen. Das wird ein traumhafter Beginn für das Schleswig-Holstein Musik Festival: Am Sonntag, 16. Juli, gastieren Schauspieler Dominique Horwitz und die „lautten compagney Berlin“ mit der Shakespeare-Revue „Ein Sommernachtstraum“ in der Reithalle von Schloss Wotersen. Es folgen Stars wie der Mandolinen-Virtuose Avi Avital und der Violinist Daniel Hope. Insgesamt gibt es sechs Konzerte in Wotersen, Ratzeburg und Nusse, dazu jeweils zwei Tage Musikfest auf dem Lande und ein Kindermusikfest.

Die weiblichen Stars der Klassik jedoch kommen diesmal nicht in das Kreisgebiet. Wer etwa die Cellistin Sol Gabetta, Porträtkünstlerin des Jahres 2014, erleben will, muss nach Lübeck (18. Juli) oder Neumünster (19. Juli) fahren. Klarinettistin Sabine Meyer, Porträtkünstlerin im Jahr 2018, spielt am 11. und 12. August in Rendsburg.

Schleswig-Holstein Musik Festival kommt wieder nach Wotersen

„Das ist Zufall“, sagt SHMF-Sprecherin Ann-Kristin Zoike. Zunächst würden die Künstler mit ihren Programmen gebucht, dann schaue man, welche Spielstätten sich für die jeweiligen Künstler am besten eignen. Quoten für die jeweiligen Regionen einzuführen, sei zu aufwendig und nicht zielführend, so Zoike. Für das Gesamtprogramm werde hingegen auf eine ausgewogene Mischung von Künstlerinnen und Künstlern geachtet, auch bei den Porträtkünstlern gebe es einen jährlichen Wechsel.

Star-Violinist Daniel Hope ist der diesjährige Porträtkünstler des SHMF und feiert seinen 50. Geburtstag.

Foto: Maxim Schulz

Star-Geiger Daniel Hope war bereits als 13-Jähriger dabei

Der wird in diesem Jahr jedoch unterbrochen: Auf den israelischen Dirigenten Omer Meir Welber im vergangenen Jahr hätte nun als Porträtkünstler wieder eine Frau folgen sollen. Stattdessen ist es Daniel Hope. Der Star-Violinist feiert seinen 50. Geburtstag das ganze Jahr über im Norden und ist bei 50 Veranstaltungen dabei.

Die Verbindung des Musikers mit irisch-deutschen und südafrikanischen Wurzeln mit dem SHMF und Schleswig-Holstein ist eng. Er erlebte das Festival bereits ein Jahr nach dessen Gründung als 13-jähriger Schüler an der Musikhochschule Lübeck. „Ich habe sogar noch den Programmzettel von meinem Musikfest-auf-dem-Lande-Konzert“, schwärmt Hope.

Am 7. Januar spielte Hope mit dem Zürcher Kammerorchester bereits im Ratzeburger Dom, kommt am Donnerstag, 3. August, nach Wotersen. Unter dem Motto „Hope & Friends“ stehen um 19.30 Uhr Ava Bahari (Violine), Adrien La Marca (Viola), Camille Thomas (Violoncello) und Simon Crawford-Phillips (Klavier) auf der Bühne in der Reithalle. Die Karten kosten zwischen 24 und 54 Euro.

Shakespeares Sommernachtstraum zum Auftakt

Den Auftakt des SHMF, das am 1. Juli offiziell in der Lübecker Konzert- und Musikhalle eröffnet wird, bilden jedoch Schauspieler Dominique Horwitz und die „lautten compagney Berlin“ am Sonntag, 16. Juli, (24 bis 54 Euro) mit dem Sommernachtstraum. Kaum ein Dichter hat so viele andere Künstler inspiriert wie William Shakespeare. So auch Horwitz, der mit den Berliner Experten für alte Musik ein ganz eigenes Sommernachtstraum-Elfenreich entstehen lässt, wo Sigmund Freud am Klavier sitzt und auch Michael Jackson neben Puck und Titania auftritt.

Nur drei Tage später, am Mittwoch, 19. Juli, ist Avi Avital mit der Academy of St. Martin in the Fields zu Gast in der Reithalle (19.30 Uhr; 27 bis 69 Euro). Der Mandolinen-Virtuose Avital ist der Porträtkünstler des Jahres 2017, der gemeinsam mit einem der bedeutendsten Kammerorchester der Welt auftritt.

Die King's Singers spielen am 27. Juli 2023 in Wotersen.

Foto: Frances Marshall

King’s Singers und NDR-Chor mit Hommage an London

„Die Stadt ist das außergewöhnlichste, was die Welt dem staunenden Geiste zeigen kann“, urteilte 1827 Heinrich Heine über London. Heute, knapp 200 Jahre später, ist die Stadt an der Themse immer noch eine der inspirierendsten Metropolen der Welt. Das SHMF widmet London in diesem Jahr einen Schwerpunkt und dabei dürfen die King’s Singers nicht fehlen. Vor mehr als 50 Jahren am King’s College gegründet, begeistern sie in immer neuen Besetzungen mit A-cappella-Gesang und britischem Humor ihr Publikum – so auch am Donnerstag, 27. Juli, in Wotersen (19.30; 24 bis 56 Euro).

Am Donnerstag, 3. August, folgen dann Daniel Hope & Friends, bevor am 12. und 13. August beim Musikfest auf dem Lande (23 bis 35 Euro) sowie am 19. und 20. August das einzige Kindermusikfest des Festivals (18 Euro) für Picknick-Atmosphäre sorgen.

Den Schlusspunkt im Kreis setzt am Dienstag, 22. August, das NDR-Vokalensemble unter der Leitung von Simon Halsey im Ratzeburger Dom (19.30; 10 bis 39 Euro). In der „Londoner Chornacht“ erklingen Werke von Edward Elgar und Benjamin Britten.

Zuvor geht es am Freitag, 28. Juli, ebenfalls nach London: Im elisabethanischen Zeitalter war die Laute wohl das populärste Instrument – und ihr Meister hieß John Dowland. Allein für Laute solo schrieb er etwa 100 Kompositionen, die zu den anspruchsvollsten und ausgereiftesten Werken für dieses Instrument zählen. Das in Wien ansässige Damen-Trio VIVID Consort widmet sich zusammen mit dem virtuosen Lautenisten David Bergmüller den Werken Dowlands in der Nusser Kirche (19.30; 10 bis 39 Euro).

Das NDR-Vokalensemble unter Leitung von Simon Halsey lädt am 22. August zur „Londoner Chornacht“ in den Ratzeburger Dom.

Foto: Peter Hundert / NDR

Das 38. Schleswig-Holstein Musik Festival endet am Sonntag, 27. August, mit Händels Messiah in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck. Gespielt wurden dann 197 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande und zwei Kindermusikfeste in 113 Spielstätten an 68 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und im Norden von Niedersachsen. Der Ticketvorverkauf auf www.shmf.de hat begonnen. Der telefonische Vorverkauf läuft über die Tickethotline 04 31/23 70 70.