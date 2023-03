Tolle Resonanz: Alle wollen beim Frühlingsmarkt dabei sein

Gülzow. Sobald die Sonne ihre Fühler ausstreckt, lässt es sich erahnen: Der Frühling steht vor der Tür und Ostern ist nicht mehr weit. An der Evangelischen Schule Gülzow (ESG) herrscht aber nicht nur Vorfreude auf die schöne Jahreszeit, sondern auch auf den Frühjahrsmarkt. Am Sonnabend, 1. April, von 11 bis 15 Uhr präsentieren sich zahlreiche kleine Künstler im Alter von sechs bis zehn Jahren im Schulgebäude an der Schlossstraße aber auch Kunstschaffende und Kunsthandwerker aus der Region ihre Werke. Aus dem Gemeindeleben ist die konfessionsgebundene Grundschule nicht mehr wegzudenken. Die ESG gehört seit dem 1. August 2017 zur Schulstiftung der Nordkirche. Vor elf Jahre startete die Grundschule mit 16 Kindern, heute sind es 85 Schüler.

Evangelische Schule ist ein wichtiger Faktor im dörflichen Leben geworden

„Rund um das Thema Frühling und Ostern wird am Veranstaltungstag Handgefertigtes von Holz- und Schmiedearbeiten, über Genähtes und Gehäkeltes bis hin zu Puppen, Gartenkeramik, Gewürzen und Süßigkeiten angeboten“, sagt Anne Hartlich, die für die Öffentlichkeitsarbeit der kleinen Schule zuständig ist. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz. Mehr als 20 Ausstellerinnen und Aussteller haben bereits zugesagt und freuen sich auf das Publikum”, berichten Nadine Carlson und Inka Lüth-Stein, die beiden Vorsitzenden des Fördervereins der Schule.

Förderverein sammelt mit der Aktion Geld für wichtige Projekte

Der Förderverein organisiert den Markt gemeinsam mit Eltern, Lehrerinnen und Unterstützern der Schule. Neben lokalen Ausstellenden werden auch die Schüler der ESG mit ihren fleißig gebastelten Handarbeiten vertreten sein. So entstehen österliche Filzkörbchen und Windlichter, gefilzte Federmäppchen, eingefilzte Seifen, Hasenmobile und Hasenfiguren aus Socken. „Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Kinder mit der Schule identifizieren und Erfolge erleben. Zu unserem Leitspruch Lernen mit Herz, Kopf und Hand gehört eben auch, dass wir wichtige Kompetenzen für das Leben vermitteln“, erklärt Marijke Lübker, Schulleiterin der ESG.

Die kleinen Gäste können sich am Veranstaltungstag auf Kinderschminken freuen, während die Großen Holzbrettchen gravieren oder sich über zwei neue Projekte an der Schule informieren können. Dabei handelt es sich zum einen um „Calliope“ – ein Computerprojekt, bei dem die Kinder sehr anschaulich in die Welt des Programmierens eingeführt werden, und zum anderen um die Arbeit mit Klangschalen, die den Kindern helfen kann, Eindrücke und Stress zu verarbeiten und zu sich selbst zu finden.

Im Sommer geht es zur Schwimmwoche nach Geesthacht

„Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, neben Kaffee und einer reichhaltigen Kuchenauswahl sowie Waffeln gibt es auch Wildbratwurst und Pommes von Wildglück“, sagt Anne Hartlich. Mit dem Erlös des Marktes wird der Förderverein die Schule bei diversen Anschaffungen und kulturellen Angeboten für die Schülerinnen und Schüler unterstützen. So wird es in diesem Schuljahr an der ESG in Zusammenarbeit mit der DLRG eine Schwimmwoche im Geesthachter Freibad geben, mit dem Ziel, dass alle Dritt- und Viertklässler schwimmen lernen und das Seepferdchen oder ein Schwimmabzeichen ablegen können. „Außerdem findet zum zweiten Mal ein einwöchiges Zirkusprojekt an der Schule statt, auf das sich die Kinder schon sehr freuen“, sagt Anne Hartlich.

