Energiekrise: Babys müssen sich an die Kälte gewöhnen

Schwarzenbek. Babys mögen die Wärme – vor allem, wenn sie keinen Strampler tragen. Angesichts der aktuellen Temperaturen ist das kein Problem, aber wenn die Wintermonate kommen, wird das problematisch. „Wir gehen nicht davon aus, dass unsere Delfi-Kurse, bei denen Eltern mit Babys gemeinsam Körpererfahrungen teilen, wegen der Energiekrise ausfallen müssen. Aber die Räume werden deutlich kühler mit einer Temperatur von maximal 19 Grad sein. Wie wir damit umgehen, wissen wir noch nicht“, sagt Kerstin Dlugi, Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte in Schwarzenbek. „Fakt ist aber: Babys müssen sich künftig an Kälte gewöhnen. Denn es ist unklar, ob es jemals wieder eine gesicherte und bezahlbare Wärmeversorgung in Deutschland geben wird“, so Dlugi weiter.

Aber auch losgelöst von den Delfi-Kursen gibt es einiges zu entdecken im neuen Programm der Familienbildungsstätte. „Wir wissen nicht, was der Corona-Herbst uns bringt, gehen aber erst einmal von Präsenzkursen aus“, sagt Kerstin Dlugi. Und davon gibt es viele. Im ersten Halbjahr waren es 147 Angebote, bis zum Jahresende sollen es 296 sein. Aber auch auf einen weiteren Lockdown ist die FBS eingestellt. „Wir haben gute Hygienekonzepte und auch umfangreiche Erfahrungen mit Online-Formaten gesammelt. Was uns allerdings Sorgen bereitet ist, dass wir in der Pandemie viele erfahrene Kursleiter verloren haben“, so die Leiterin. Gab es im Frühjahr 2020 noch 51 Kursleiter, so sind es heute nur noch 36. Trotzdem ist die FBS mit ihren Angeboten gut aufgestellt.

Trotz Energiekrise ist das Angebot der Familienbildungsstätte umfangreich

Neu im Programm ist unter anderem ein Deutsch-Ukraine-Eltern-Kind Treff, der bei der Integration von Flüchtlingsfamilien aus dem Kriegsgebiet helfen soll. Die Teilnehmer treffen sich jeden Montag ab 9.30 Uhr im Franziskus-Haus, Markt 5. Ebenfalls neu ist „Nordic Walking“ mit Baby, wobei die Kinder während des Trainings von den Müttern getragen werden. Sehr gut angenommen werden auch die verschiedenen Zumba-Kurse der Familienbildungsstätte. „Unser Schwerpunkt ist nach wie vor Familien mit kleinen Kindern“, sagt Kerstin Dlugi. Deshalb gibt es auch mehrere Kurse zu den Themen „Eltern-Kind-Kuren“, „Abschied von der Windel“ und rund um das Spektrum von Erziehungsfragen.

Eine zunehmend wichtige Zielgruppe sind auch die „reiferen Semester“. Deshalb gibt es im neuen Programm auch mehrere Fitnesskurse für die Generationen 60 und 70 plus. Ebenso gibt es Gedächtnistraining und QiGong im Sitzen für diese Zielgruppe.

Thema „Räum dein Zimmer auf“ im Elterncafé diskutieren

Ein wichtiger Treffpunkt ist das Elterncafé geworden, bei dem sich Neubürger und junge Väter und Mütter mit Gleichgesinnte austauschen können. Die Leitung hat Petra Cosmilla, es gibt zu jedem Termin auch bestimmte Themenschwerpunkte wie „Räum dein Zimmer auf“, „Wie oft soll ich das noch sagen“ oder „Auch Spielen will gelernt sein“. Der nächste Termin ist am Freitag, 26. August, um 8.30 Uhr im Familienzentrum am Verbrüderungsring 41.

Schließlich stehen auch Ernährungsfragen im Fokus. „Wir haben wegen Corona keine Kochkurse, dafür aber eine Kräuterwanderung, bei der wir Koch mit Wildkräutern erklären“, so Dlugi. Alle Termine gibt es unter www.fbs-scharzenbek.de.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.