Kleine Übersicht Was die Kirchen in und um Geesthacht zu Ostern planen

Die St. Salvatoris Kirche in Geesthacht bietet Ostern Gelegenheit, Wünsche an einem Kreuz zu hinterlassen.

Trotz Corona bieten die Gemeinden für die Osterfeiertage ein breitgefächertes Programm an. Zum Beispiel "Ostern to go".