Schwarzenbek. Gleich zweimal innerhalb von drei Tagen haben Autodiebe in Schwarzenbek zugeschlagen . Zunächst wurde am Sonnabend gegen 22.20 Uhr ein bronzefarbener Hyundai Sante Fe vom Gelände des Hyundai Centers an der Hamburger Straße gestohlen. Der SUV (Wert: rund 42.000 Euro) hatte keine Zulassung und somit kein amtliches Kennzeichen.

Montagmittag entdeckte schließlich eine Schwarzenbekerin, dass ihr schwarze VW Golf 6 GTD nicht mehr an der Ecke Alter Forsthof/Pirschgang, stand, wo sie ihn am Sonntagabend gegen 23 Uhr geparkt hatte. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04541/80 90.