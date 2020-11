Gudow. Aus einer einfachen Polizeikontrolle wurde am Dienstagabend eine wilde Verfolgungsjagd durch das Herzogtum Lauenburg. Das Ergebnis: Sowohl das Fluchtfahrzeug, ein gestohlener Mitsubishi Outlander, als auch der Funkstreifenwagen der Polizei mussten schließlich abgeschleppt werden. Doch damit nicht genug: Der Fahrer konnte unerkannt flüchten.

Autodieb flüchtet vor der Polizei – Fahrzeug zuvor gestohlen

Gegen 22.40 Uhr wollten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg den Mitsubishi-Fahrer mit Hamburger Kennzeichen auf der Autobahn 24 kontrollieren. Darauf hatte der Fahrer anscheinend so gar keine Lust: Anstatt dem Anhaltesignal „Stop, Polizei“ Folge zu leisten, entschied er sich die Autobahn an der Anschlussstelle Gudow auf die L 205 in Fahrtrichtung Büchen zu verlassen. Die Polizisten ließen nicht locker, forderten den Fahrer mehrfach auf anzuhalten. Die Reaktion des Autofahrers: starke Beschleunigung und eine krasse Wendung im Bereich des Abzweigers Güster, um in Richtung Gudow weiterzufahren.

Auf der L 205 im Bereich des Wasserkrüger Weges, unweit der Gemeinde Gudow, kam es dann zu einer Kollision zwischen dem SUV und dem Funkstreifenwagen. Doch auch das sorgte nicht für einen Stopp des Autofahrers. Der schaffte es noch 100 Meter weiter zurück in Richtung Autobahn, stellte das Fahrzeug dann aber doch am Fahrbahnrand ab. Seine Flucht setzte er zu Fuß über die angrenzenden Felder weiter. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der Mitsubishi bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Hamburg gestohlen worden war.

Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen

Der entstandene Sachschaden am SUV steht noch nicht fest. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden am Streifenwagen auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision keiner. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen.