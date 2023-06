Polizei Lauenburg: Schlangenlinienfahrt mit 3 Promille endet auf B5 mit Unfall

Lauenburg. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin hat am Montagnachmittag nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht, als sie mit mehr als 3 Promille auf der Berliner Straße (B5) in Lauenburg unterwegs war. Laut Polizei war die VW-Fahrerin in Richtung Palmschleuse unterwegs.

Dabei habe sie ihr Fahrzeug in Schlangenlinien geführt und sei zweimal in den Gegenverkehr gefahren, so eine Sprecherin. Autofahrer haben noch rechtzeitig reagieren können und sind dem Passat ausgewichen. Die Alkoholfahrt endete für die VW-Fahrerin aus Niedersachsen letztlich an einem Bordstein.

B5: Betrunkene Autofahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

„Im Einmündungsbereich zur Palmschleuse kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bordsteig, sodass der VW zum Stehen kam“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. Die 54-Jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam später in ein Krankenhaus.

Noch während der Unfallaufnahme registrierten die Polizisten deutlichen Atemalkoholgeruch bei der Frau. „Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,03 Promille, sodass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten“, so Kilian: „Die Frau aus Niedersachsen wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.“