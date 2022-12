A1: Volltrunkener Audi-Fahrer fährt Schlangenlinien – Polizei sucht Zeugen

Ein volltrunkener Audi-Fahrer ist in Schlangenlinien über die A1 gefahren. Dass er dabei keinen Unfall verursacht hat, ist nur der Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer zu verdanken.

Stapelfeld/Rethwisch. Die Polizei hat die Trunkenheitsfahrt eines 59-Jährigen auf der Autobahn 1 beendet und damit womöglich Schlimmeres verhindert. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Freitag, 9. Dezember, gegen 20 Uhr mit einem Audi A3 in Richtung Norden unterwegs.

Einem anderen Autofahrer sei das Fahrzeug in Höhe Stapelfeld wegen der unsicheren Fahrweise des Mannes aufgefallen und er hatte die Polizei alarmiert. Der Audi habe sich in Schlangenlinien und mit massiv schwankender Geschwindigkeit fortbewegt. In Höhe der Anschlussstelle geriet der Wagen laut Augenzeugen beinahe unter das Heck eines auf der rechten Spur fahrenden Lastwagens.

A1: Volltrunken und in Schlangenlinien über die Autobahn

Über die Ausfahrt Bad Oldesloe habe der 59-Jährige die Autobahn verlassen und seine Fahrt über die Bundesstraße 208 nach Rethwisch fortgesetzt. Nur durch die Umsichtigkeit eines anderen Autofahrers sei es hier nicht zu einem Unfall gekommen: In einer leichten Rechtskurve geriet der Audi demnach auf die Gegenfahrbahn, ein entgegenkommender Wagen konnte im letzten Moment ausweichen.

In Rethwisch konnten Beamte des Autobahnreviers Bad Oldesloe den 59-Jährigen schließlich anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit am Steuer.

A1: Polizei sucht Zeugen für Alkoholfahrt des 59-Jährigen

Außerdem bittet die Polizei weitere Zeugen und Geschädigte, sich auf dem Revier zu melden. Wem ist der Audi A 3 auf der BAB 1 ab Stapelfeld in Richtung Bad Oldesloe und weiter über die B 208 nach Rethwisch aufgefallen? Hinweise nimmt das Autobahnrevier unter Telefon 04531/170 60 entgegen.

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.