Schnakenbek: Zwei Männer überfallen nachts eine Milchtankstelle

Der Verkaufsautomat war wohl Ziel der Diebe auf dem Bauernhof in Schnakenbek. Doch sie wurden durch eine Stimme gestört.

Schnakenbek. Milchtankstellen sind neuerdings immer häufiger das Ziel von Dieben. Dabei haben sie es allerdings icht auf die Milch abgesehen. Nachdem Unbekannte Anfang Mai in Müssen einen Frischmilch-Verkaufsautomaten eines Landwirts aufgebrochen hatten, wurde jetzt eine Milchtankstelle in Schnakenbek heimgesucht.

„Wir hören es von überall“, sagt Landwirt Carsten Buhk. Über eine Facebook-Gruppe steht der Milchbauer in Kontakt zu anderen Automatenbesitzern, von denen einer jetzt aufgeben will – wegen der häufigen Einbrüche. Buhk, dessen Hof abseits des Dorfes in der Feldmark liegt, war bisher verschont geblieben: „Vor drei Jahren hat mal jemand eine Geldkassette im rund um die Uhr geöffneten Holzhäuschen aufgebrochen.“

Diebe werden in Milchtankstelle beobachtet und angesprochen – sie fliehen

Jetzt hatten es die Täter aber offenbar auf den Milchautomaten abgesehen, wurden dabei aber gestört: Als sie am späten Sonntagabend gegen 23.40 Uhr den Schuppen betraten, wachte Ehefrau Britta durch ein Geräusch auf. „Vielleicht hat sie im Halbschlaf gehört, wie die Täter die Überwachungskamera abgerissen oder die Geldkassette geöffnet haben“, vermutet der Landwirt.

Aus dem Schlafzimmerfenster sprach Britta Buhk die beiden Unbekannten an, die daraufhin die Flucht ergriffen. Weil die Täter die Kamera zerstörten, liegen auch keine Bilder vor. Sie beschreibt die Unbekannten als etwa 30 bis 32 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Ein Täter habe eine kräftige Statur und Vollbart gehabt und war in schwarz und mit einer Jeans bekleidet. Der zweite Täter war eher schlank, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Kappe. Die beiden Männer flohen in Richtung Wald.

Wechseleinheit des Automaten kostet 2000 Euro

Die sofort alarmierte Polizei war schnell vor Ort, entdeckte aber keine Spur von den Tätern oder ihrem Fahrzeug. Die Beute der Täter ist gering: Bevor sie entdeckt wurden, gelang es ihnen nur, eine Geldkassette aufzubrechen und einen geringen Geldbetrag zu stehlen. Über diese „Kasse des Vertrauens“ zahlen Kunden den Preis für Eier und Kartoffeln, die ebenfalls zum Angebot des Bauernhofs gehören. Hätten die Unbekannten wie in Müssen auch den Frischmilch-Verkaufsautomaten aufgebrochen, der sowohl Münzen als auch Scheine annimmt und Wechselgeld bereit hält, wäre es für den Landwirt teuer geworden: „So eine Wechseleinheit kostet schon um die 2000 Euro“, so Carsten Buhk.

Wer Hinweise zu den beschriebenen Personen machen kann oder wem ein in der Feldmark oder am Waldrand abgestelltes Auto aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter Telefon 0 41 53/3 07 10 bei der Polizei in Lauenburg zu melden.

