Dreiste Diebe brechen Milchtankstelle in Müssen auf

Müssen. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte einen Frischmilch-Verkaufsautomaten auf einem Bauernhof an der Straße Louisenhof zwischen der Bundesstraße 209 und der Gemeinde Müssen aufgebrochen. Jedoch nicht, weil sie spontan Durst bekamen – sie hatten es auf das Bargeld im Automat abgesehen.

Polizei Büchen: Wechseleinheit auf dem Friedhof gefunden

Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 3. Mai, 22 Uhr und Donnerstagmorgen 6 Uhr. Die Täter müssen sich mit der Technik des Geräts ausgekannt haben: Der auf dem Hofgelände des Landwirts in einer hölzernen Schuppen aufgestellte Automaten wurde gewaltsam aufgebrochen und aus dem Inneren die sogenannte Wechseleinheit entfernt. Darin befand sich Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

Die entleerte Wechseleinheit wurde am Donnerstag im Bereich des Müssener Friedhofes an der Raiffeisenstraße, rund einen Kilometer vom Tatort entfernt, aufgefunden. Wem in der Nacht im Bereich Louisenhof und Raiffeisenstraße verdächtige Personen aufgefallen sind, wird gebeten sich unter 0 41 55/4 98 90 bei der Polizeiwache in Büchen zu melden.