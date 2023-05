Polizei Lauenburg: 50 Dosen Energydrink – kriminelles Trio verblüfft Beamte

Lauenburg. Da hatten die Beamten der Polizei Lauenburg den richtigen Riecher. Am Dienstag gegen 17 Uhr traf die zivile Fußstreife auf dem Parkplatz des Famila-Marktes zwei Männer und eine Frau aus Lüneburg an, die im Verdacht stehen, in Lauenburg gewerbsmäßig zu stehlen.

Zunächst waren die mutmaßlichen Diebe in zwei Discountern im Stadtgebiet beobachtet worden, wie sich später herausstellte. Von dort fuhren sie mit einem Fiat Doblo zum Famila-Markt an der Mecklenburger Straße – den Polizisten geradewegs in die Arme.

50 Dosen Energydrink – kriminelles Trio verblüfft Beamte

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stießen die Beamten auf 50 Dosen Energydrink sowie zwei Flaschen Whisky. Da die Herkunft der Waren nicht belegt werden konnte, wurden diese als offensichtliches Diebesgut sichergestellt.

Doch damit nicht genug. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fiat mit ausländischem Kennzeichen überhaupt nicht zugelassen ist. Bei einem Drogenschnelltest bestätigte sich außerdem der Verdacht, dass der 37 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Den Vogel schoss dann die 30 Jahre alte Beifahrerin ab. Sie legte bei der Personenkontrolle einen russischen Führerschein vor, der sich auf den ersten Blick als Fälschung entpuppte. Das Trio wird sich jetzt wegen der diversen Straftaten verantworten müssen.

