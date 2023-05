Polizei Schleswig-Holstein: Renault-Fahrer kracht auf VW – Promillewert lässt staunen

Siebeneichen. Volltrunken hatte sich ein 36 Jahre alter Schwarzenbeker am Dienstagmittag in seinen Renault Trafic gesetzt und ist losgefahren. Dass er in diesem Zustand nur einen Auffahrunfall mit Blechschaden verursachte, war offenbar reines Glück.

Gegen 12.50 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem VW Transporter auf der L200 von Büchen in Richtung Roseburg. Auf Höhe Siebeneichen wollte der VW-Fahrer nach links in Richtung Klein Pampau abbiegen und verringerte daher seine Geschwindigkeit. Der ihm nachfolgende Renault-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Beide Fahrer bleiben bei dem Aufprall unverletzt.

Unfall: Schwarzenbeker kracht in Transporter – Alkoholtest überrascht

Bei der Unfallaufnahme fiel der Polizei auf, dass der Schwarzenbeker stark nach Alkohol roch. Doch bei dem Wert, den das Atemalkohol-Messgerät anzeigte, staunten selbst die erfahrenen Beamten nicht schlecht: 3,26 Promille. Daraufhin ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an.

Den Führerschein des Schwarzenbekers behielten die Beamten gleich ein. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Trunkenheit. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 19.000 Euro geschätzt.