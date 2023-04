Im Wahlkampf tritt nun die Politprominenz auf den Plan

Als Wahlkämpfer ist Konstantin von Notz, wie auch in der Politik, in vielen Disziplinen zu Hause. Zur Bundestagswahl 2021 war der Fraktionsvize der Grünen im Wahlkreis viel mit dem Fahrrad unterwegs.

Lauenburg. Die Parteien erhöhen im Vorfeld der Wahlen zu Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und dem Lauenburgischen Kreistag am 14. Mai die Schlagzahl. Im Herzogtum zeigen aktuell neben Kommunalpolitikern auch Landespolitiker und Bundestagsabgeordnete Präsenz.

Wahlkampf mit Bier und Polit-Plausch auf rotem Sofa

Die Grünen, die mit der CDU im Kreistag koalieren, bieten in Lauenburg am Freitag, 29. April, den Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz. Unter der Überschrift „Auf ein Bier mit mir“ bittet der Vizevorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion zum Infotalk mit anschließendem Plausch in den Eschenkrug in Lauenburg (Büchener Weg 9). Beginn ist um 18 Uhr.

Seit 2009 Bundestagsabgeordneter engagiert sich der Möllner als Innen- und Rechtsexperte ebenso wie als Netzpolitiker. Zudem ist er Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, mithin Kopf des Ausschusses, der für die politische Kontrolle der deutschen Geheimdienste zuständig ist, also für Bundesnachrichtendienst (BND), Militärischen Abschirmdienst (MAD) sowie den Verfassungsschutz.

SPD bittet zum Tag der Arbeit an den Kanal

Zum 1. Mai in Berkenthin bietet der SPD-Ortsverein und der SPD-Kreisverband Herzogtum Lauenburg gleich mehrere namhafte Teilnehmer auf.

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli unterstützt den Wahlkampf der Lauenburgischen Parteifreunde.

Foto: Christian Charisius / dpa

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat ebenso ihre Teilnahme zugesagt wie der Lübecker Bundestagsabgeordnete Tim Klüssendorf, dazu der SPD-Kreisvorsitzende Manfred Börner, die Kreistagsabgeordnete Angela Hoff und, passend zum Tag der Arbeit, Lars-Uwe Rieck, Landesfachbereichsleiter von Ver.di.

Die Lauenburger Genossen treten im Kreis mit dem Ziel an, die Schwarz-Grüne Mehrheit zu brechen. Spitzenkandidatin Gitta Neemann-Güntner nimmt einen Anlauf, um der CDU den Posten des Kreispräsidenten abzujagen.

Zum 1. Mai Waffeln und Wein und natürlich Bier und Bratwurst

Der Startschuss für „Talk & Irish Folk am Kanal“ fällt nach mehreren Jahren Corona-Pause um 12 Uhr. An der Berkenthiner Kanalschleuse sorgen die „Ferrymen“ aus Neustadt mit Irischer Folkmusik für Unterhaltung, wenn die Gäste gerade nicht auf dem roten Sofa Platz nehmen. Wie es sich für einen 1. Mai gehört, haben die Veranstalter neben einer Waffelbäckerei sowie Wein und alkoholfreien Getränken auch Bratwurst und Bier organisiert.