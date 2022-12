Vorsicht Abzocke: Gefälschte SMS-Nachricht im Umlauf

Mit einer miesen Masche versuchen Telefonbetrüger in Lauenburg an Geld zu kommen. Wie ihr Trick mit der gefälschten SMS funktioniert.

Telefonbetrüger Vorsicht Abzocke: Gefälschte SMS in Lauenburg im Umlauf

Lauenburg. „Liebe Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Handynummer, du kannst sie speichern“, steht in der mit Herzchen verzierten SMS. Es folgt die Bitte, anschließend zur Bestätigung eine Nachricht per WhatsApp an die neue Nummer zu senden.

„Solche SMS hat meine Frau auf ihrem Handy erhalten“, erzählt Hans-Jürgen Boisen. Doch da waren die Absender an die Falschen geraten. Das Lauenburger Ehepaar hat die Nachricht sofort als das erkannt, was sie ist: eine besonders dreiste Betrugsmasche. Hinter der harmlos klingenden SMS verbirgt sich nämlich der Versuch, besonders Senioren skrupellos abzuzocken. Die Kriminellen sitzen meist im Ausland.

Gefälschte SMS: Anruf unter alter Nummer entlarvt die Lüge

In Lauenburg laufen derzeit bei immer mehr Handybesitzern solche Nachrichten auf. Polizeichef Daniel Stephan erklärt, was die Absender bezwecken. „Wenn die angeblich neue Nummer abspeichert wird, blinkt ein paar Tage später der Name des Sohnes oder der Tochter auf und es erfolgt eine weitere Nachricht. Das ist dann eine Lügengeschichte, die immer mit der Bitte endet, einen bestimmten Geldbetrag zu überweisen.“ Das könne eine ausgedachte Notlage sein oder die Behauptung, dass derzeit kein Online-Banking möglich sei. „Am einfachsten ist es, sofort unter der alten Nummer anzurufen. Sehr oft erfährt man dann, dass das alles nur eine Lüge war“, sagt Daniel Stephan.

Was aber, wenn man auf die Masche doch reingefallen ist? „Sofort die Überweisung rückgängig machen. Das geht immer so lange, wie das Geld noch nicht auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist“, rät der Polizeichef. Anschließend unbedingt bei der Polizei Anzeige erstatten. Auch wenn nicht bekannt ist, wer sich hinter der Nummer verbirgt, sollte man diese notieren, den Beamten geben und auf dem eigenen Handy blockieren.

Vorsicht vor Taschendieben in den Tagen vor Weihnachten

Aber nicht nur Telefonbetrüger schlagen vor Weihnachten besonders gern zu, weiß Stephan. Auch Taschendiebe nutzen derzeit ihre Chance im oft hektischen Gedränge – so auch immer wieder in Lauenburg. Sein Tipp: Geldbörsen eng am Körper tragen, die Pin Nummer nie mit der EC-Karte zusammen aufbewahren und nicht zu viel Geld mitnehmen.