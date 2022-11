Gewaltiger Weihnachtschor mit Janice Harrington

Janice Harrington liebt es, Menschen zum Mitsingen zu bewegen. Mit Kindern gelingt ihr das regelmäßig, wie hier bei der Maibaumaufstellung 2022 in Lauenburg. Doch jetzt sind die Erwachsenen gefragt.

Lauenburg. Wenn Gospel-LegendeJanice Harrington ihre kraftvolle Stimme erklingen lässt, hält es kaum jemanden auf seinem Platz. Die in Scharnebeck lebende US-Sängerin ist dafür bekannt, ihr Publikum mitzureißen. Und wer einigermaßen textsicher ist, singt einfach mit. Genau das ist erwünscht, wenn es am Donnerstag, 15. Dezember, heißt: „Lauenburg singt Christmas-Songs“. Janice Harrington wird an diesem Abend musikalisch begleitet von Werner Gürtler und Dylan Vaughn.

Weihnachtschor mit Janice Harrington in Lauenburg

Dass die Lauenburger auf solche Veranstaltungen voll abfahren, haben sie schon vor drei Jahren bewiesen. Zwei Stunden lang sangen damals 300 Lauenburger beim Musik-Event „Lauenburg singt“ vorwiegend Hits der Rockmusik im Chor. Diesmal werden es vor allem amerikanische Weihnachtslieder sein, die das Publikum nach Herzenslust mitsingen kann.

Nicht der perfekte Gesang, sondern die Begeisterung am Singen stehen im Vordergrund an diesem Abend. Auch ein paar schräge Töne fallen nicht auf, wenn der stimmgewaltige Chor die Klassiker „Jingle Bells“, „Rudolph“, „Silent Night“, „Winter Wonderland“ oder „Santa Claus“ schmettert. Die Liedtexte werden dafür an eine Leinwand projiziert.

Musikerin zieht es immer wieder nach Lauenburg

Die 80-jährige Janice Harrington stammt aus Cleveland/Ohio. Im Laufe ihrer musikalischen Karriere trat schon mit Sammy Davis jun. und Frank Sinatra auf und nahm an vielen Gospel-Festivals teil. Außerdem schrieb sie mehrere eigene Titel und ein Musical. Vor drei Jahren schaffte sie es ins Finale der Fernsehsendung „The Voice Senior“.

Bei all den beruflichen Erfolgen zieht es Janice Harrington aber immer wieder nach Lauenburg. Neben zahlreichen Auftritten kümmert sie sich hier vor allem darum, dass Kinder Spaß an Rhythmus und Gesang erleben. Im vergangenen Jahr leitete sie an der Weingartenschule das Projekt „Weihnachten in Amerika“.

Kartenverkauf für das Mitmachkonzert hat begonnen

Das Mitmachkonzert „Lauenburg singt Christmas-Songs“ am Donnerstag, 15. Dezember, beginnt um 19 Uhr in der Heinrich-Osterwold-Halle (Elbstraße 145a). Auch wenn bei vielen weihnachtliche Gefühle noch nicht aufgekommen sind, sollten Interessierte nicht zu lange warten, sich Tickets zu sichern. Schließlich sind die Plätze in der Osterwold-Halle begrenzt.

Karten zum Preis von 10 Euro gibt es in der Touristinformation (Elbstraße 59) und dem Reisebüro Oberelbe (Büchener Weg 7). Tickets können außerdem online geordert werden unter www.lauenburg-tourismus.de.