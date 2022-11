Geesthacht: Weihnachtsmarkt von zwei Hilfsorganisationen

Weihnachtsmarkt des Vereins Partnerschaft für Afrika in diesem Jahr in Kooperation mit der Geesthachter Flüchtlingshilfe, von links: Peter Jürgen und Jens Kalke (beide Flüchtlingshilfe) und Dirk Steglich (Partnerschaft für Afrika).

Geesthacht. Zweimal musste er abgesagt werden – jetzt gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt am ersten Advent (27. November) in der Sporthalle Berliner Straße in Geesthacht. Neu ist in diesem Jahr die Organisationsform: Die Vereine Partnerschaft für Afrika und Flüchtlingshilfe Geesthachtveranstalten dieses Event gemeinsam und ziehen somit an einem Strang.

„Bekämpfung von Fluchtursachen vor Ort und Willkommenskultur in Geesthacht bilden die zwei Seiten einer großen Herausforderung unserer Gesellschaft“, sagen Dirk Steglich und Peter Jürgen, die jeweiligen Vorsitzenden dieser Vereine, dazu. Und sie ergänzen: „Wir freuen uns auf die Besucher!“

Geesthacht: Weihnachtsmarkt mit Tombola und viel Musik

Von 10 bis 17 Uhr bieten Aussteller aus Geesthacht und Umgebung Kunstgewerbe zum Verkauf an. Für das leibliche Wohl ist durch eine große Kuchentheke, warme Suppen sowie Kaffee, Tee, Glühwein und Softdrinks gesorgt.

Eine Attraktion ist die Tombola: Geesthachter Einzelhändler und Firmen haben attraktive Preise gestiftet, die zugunsten von Hilfsprojekten in Mali verlost werden. Lose zum Stückpreis von zwei Euro werden ab 10 Uhr verkauft.

Oberstadt-Trommler treten zweimal auf

Erstklassig ist auch das Live-Musikprogramm. Den Anfang machen die Oberstadt-Trommler von der Grundschule in der Oberstadt um 11 Uhr, gefolgt von Janina Slopianka (Pop, Rock und Schlager) um 13 Uhr. Feinsten Soul, gespielt von Nadsoul (Gitarre/Vocal), hört man gegen 13.45 Uhr. Den Abschluss bilden Klaett (Singer/Songwriter, 14 Uhr) und noch einmal die Oberstadt-Trommler um 16 Uhr. Der Eintritt ist für alle Besucher frei. LL

