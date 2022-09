Fahrradklimatest des ADFC: Wie fahrradfreundlich ist Lauenburg?

Vor zwei Jahren landete die Elbestadt auf einem der letzten Plätze beim Fahrradklimatest. Was sich seitdem getan hat.

Die ADFC-Ortsgruppe Lauenburg ruft zur Teilnahme am Radklimatest auf.

Lauenburg. Alle zwei Jahre haben Radfahrer bundesweit die Möglichkeit, in einem Test des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) das Fahrradklima in der eigenen Stadt zu bewerten. In der Umfrage geht es unter anderem um Fragen wie: Macht das Radfahren Spaß oder ist es eher Stress? Sind Radwege vorhanden und auch breit genug? Kommt man mit dem Rad sicher ans Ziel? Gibt es ausreichende Fahrradabstellplätze? Sind Verbesserungen im Radverkehr erreicht worden?

Alle Interessierten in Lauenburg können noch bis Mittwoch, 30. November, einen Online-Fragebogen unter www.fahrradklima-test.adfc.de ausfüllen. Der Test wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Die Ergebnisse werden im Frühjahr des kommenden Jahres bekannt gegeben.

Fahrradklimatest: Vor zwei Jahren einen der letzten Plätze belegt

Vor zwei Jahren konnte Lauenburg beim Fahrradklimatest nicht gerade glänzen. In der entsprechenden Größenkategorie belegte die Stadt Platz 402 von 418. Insgesamt 91 Menschen aus Lauenburg hatten an der Umfrage teilgenommen und der Stadt in Sachen Fahrradfreundlichkeit die Schulnote 4,5 gegeben.

Wie wird Lauenburg 2022 abschneiden? Mindestens 50 Teilnehmer an der Umfrage sind nötig, damit die Stadt in die Wertung kommt.

Entlang der B 5 gibt es seit einiger Zeit einen einseitigen Fahrradschutzstreifen

Immerhin hat sich einiges getan seit der letzten Umfrage. Entlang der B 5 gibt es seit einiger Zeit einen einseitigen Fahrradschutzstreifen. Eigentlich sollten dieser mit der Aufhebung der Brückensperrung in Geesthacht im August wieder entfernt werden, doch noch läuft das Experiment. Fühlen sich Radfahrer dadurch sicherer auf der viel befahrenen Bundesstraße?

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Außerdem stehen am Bahnhof seit Anfang Juni Fahrradboxen, die künftig auch verschließbar sein sollen. Ein Pluspunkt für Fahrradfreundlichkeit in Lauenburg? Zudem gibt es an dieser Stelle eine Reparaturstation mit dem nötigen Werkzeug, sollte es mal eine Panne geben. Eine weitere Reparaturstation befindet sich seit Kurzem am Lauenburger ZOB.

Informationsstand an der Alten Wache am 17. September ab 9 Uhr

Ob sich diese Maßnahmen beim Fahrradklimatest positiv auswirken, bleibt abzuwarten. Die Lauenburger Ortsgruppe des ADFC hat am Sonnabend, 17. September, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt an der Alten Wache einen Informationsstand aufgebaut. Wer möchte, kann sich dann über den Fahrradklimatest informieren und die Arbeit des ADFC kennenlernen. Natürlich sind auch Hinweise willkommen, wie das Radfahren in Lauenburg sicherer und attraktiver werden könnte.