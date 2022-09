Vierter und letzter Mega-Transport rollt über die B5

Lauenburg. Der vierte und vorerst letzte Riesentrafo für das Umspannwerk Oststeinbek wird am Montag, 12. September, in Lauenburg für den Transport vorbereitet. Vom Umschlagplatz am Elbe-Lübeck-Kanal geht es zunächst bis zum Parkplatz Lärchenhain in Schnakenbek. Hier wird der Schwertransport für die Weiterfahrt bis Hamburg vorbereitet. Wenn die Fahrt am Mittwochabend weitergeht, werden es vorn 20 und hinten 18 Achsen sein, die das enorme Gewicht des Trafos von rund 300 Tonnen tragen.

Schnakenbek: Transport führt zu Verkehrsbehinderungen auf der B 5

Der Mega-Transport könnte in den Nächten von Montag zum Dienstag, sowie von Mittwoch zum Donnerstag auf der Bundesstraße 5 zwischen Lauenburg und Hamburg wieder zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen. Der Transport kann von anderen Lastwagen weder überholt noch passiert werden. Auch Autofahrer müssten sich auf Behinderungen einstellen, da es zeitlich begrenzt auch zu Vollsperrungen kommen könne, teilt die Polizei mit.