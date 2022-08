Verkehr Hamburg: Mega-Schwertransport rollt nachts über die B 5

Geesthacht/Lauenburg. Wieder ist ein Mega-Schwertransport in der Region unterwegs: In der kommenden Woche wird es in den Nächten von Montag, 22. August, auf Dienstag, 23. August, sowie von Mittwoch, 24. August, auf Donnerstag, 25. August, auf der Bundesstraße 5 zwischen Lauenburg und Hamburg jeweils in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr früh zu starken Verkehrseinschränkungen kommen. Das kündigte die Polizeidirektion des Kreises Herzogtum Lauenburg in Ratzeburg an.

Ein Schwertransport mit einem Transformator wird zunächst vom Lauenburger Hafen bis zum Parkplatz Lärchenhain und im zweiten Abschnitt von dort bis zum Umspannwerk Hamburg-Ost polizeilich begleitet. Dieser Transport kann von anderen Lastkraftwagen weder überholt noch passiert werden. Auch Pkw-Fahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen, da es zeitlich begrenzt auch zu Vollsperrungen kommen wird.