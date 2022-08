Italienische Meister: Barocke Klänge des Südens in Lauenburg

In der Barockzeit war alles „in“, was aus Italien kam – so auch die Musik. Nach dem Konzert des Duos Vimaris weiß man auch, warum.

Lauenburg. Zu einem sommerlichen Konzert mit feuriger leidenschaftlicher italienischer Barockmusik lädt die evangelische Kirchgemeinde Lauenburg für Sonntag, 28. August, 15 Uhr, in die Maria-Magdalenen-Kirche ein.

Das Duo Vimaris sind Mirjam und Wieland Meinhold aus dem thüringischen Weimar. Sie präsentieren in ihrem Programm „Musica italiana“, unter anderem Sonaten, Arien, Canzonen, Toccaten und Concerti von Corelli, Torelli, Geminiani, Porpora, Gentili, Pergolesi, Scarlatti und Marcello. Natürlich darf zum krönenden Abschluss der prominenteste Komponist Antonio Vivaldi nicht fehlen.

Italienische Meister sind in der Kirche zu hören – meisterhaft interpretiert

Die Begeisterung für Italien, auch in Deutschland, hat in der Barockzeit nicht nur in der Malerei und Architektur, sondern vor allem in der sakralen und höfischen Musik zu einem Boom an Meisterwerken geführt. Italien war „in“, würde man heute sagen.

Beim Hören des Konzertes können die Zuhörer dies verstehen. Die beiden Interpreten sind mit thematischen Programmen auch im europäischen Ausland aufgetreten. Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie CD-Produktionen runden die Tätigkeit der beiden ab. Mirjam Meinhold ist als Sopranistin am Deutschen Nationaltheater Weimar engagiert, Ihr musikalisches Studium absolvierte sie an der Franz-Liszt-Hochschule Weimar.

Wieland Meinhold ist derzeit als Thüringischer Universitätsorganist in Erfurt und Weimar tätig. Seine musikalische Ausbildung erhielt er in Jena, Weimar, Berlin und Budapest bei renommierten Professoren.

Die „Königin der Instrumente“ auf der Empore hautnah erleben

Bereits um 14.45 Uhr gibt es eine Orgelführung an der Klemper-Orgel in der Maria-Magdalenen-Kirche unter dem Motto „Klangmajestät – Besuch bei der Königin“. Dabei werden Neugierige direkt auf die Empore geführt. Für alle Orgelinteressierten erläutert der Universitätsorganist Meinhold die „Königin der Instrumente“ hautnah. So erfahren Besucher unter anderem, wie der höchste und wie der tiefste Ton klingen. Wie viele Pfeifen stehen in dem Instrument? Wie funktioniert die Übertragung zwischen Taste und Ventil? Wie schwer ist so eine Orgel? Immer wieder fesseln diese unterhaltsamen Orgelführungen vor dem Konzert die Besucher.

Das Duo Vimaris musiziert seit mehr als 30 Jahren gemeinsam. Zu hören ist im Konzert neben Orgel und Blockflöten die Solo-Sopranstimme von Miriam Meinhold. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird aber um eine großzügige Spende gebeten.