Feuerwehr Lauenburg richtet ein großes Kinderfest aus

Lauenburg. Wie funktioniert eine Drehleiter? Wie viele Feuerwehrleute passen in einen Mannschaftswagen, und bekommt man unter der Atemschutzmaske überhaupt genügend Luft? Seit Generationen ist die Arbeit der Feuerwehr für Kinder eine spannende Angelegenheit. Am Sonnabend, 13. August, von 11 bis 17 Uhr gibt es auf dem Hof des Katastrophenschutzzentrums ein großes Kinderfest für junge Fans der Feuerwehr. Ausgerichtet wird es von der Lauenburger Jugendfeuerwehr und den Minirettern.

Bereits seit 36 Jahren gibt es bei der Lauenburger Wehr eine Nachwuchsgruppe. Die Abteilung wurde am 1. November 1986 von Hans-Georg Heuer, dem Vater des jetzigen Wehrführers Lars Heuer, gegründet. Viele Mitglieder der aktiven Wehr haben bei der Jugendfeuerwehr die Grundlagen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Lauenburger Feuerwehr gelernt. Wenn die jungen Leute nach ihrer Schulzeit in der Stadt bleiben, rücken die meisten in die aktive Wehr auf.

Feuerwehr Lauenburg: Viele Aktionen zum Mitmachen geplant

Natürlich müssen dann auch die Reihen der Jugendfeuerwehr wieder geschlossen werden. Das war der Grund, dass 2016 die Kinderabteilung aus der Taufe gehoben wurde. Bei den Minirettern kann mitmachen, wer mindestens sechs Jahre alt ist. Mit zehn Jahren kann dann in die Jugendfeuerwehr und mit 16 Jahren in den Einsatzdienst gewechselt werden. „Mit dem Werben um Nachwuchs kann man nicht früh genug beginnen“, sagte Feuerwehrchef Lars Heuer bei der Gründung der Kinderabteilung.

Eine Möglichkeit, in den Feuerwehralltag hineinzuschnuppern, ist das geplante Kinderfest – übrigens das erste, das die Lauenburger Jugendfeuerwehr und die Miniretter ausrichten.

Feuerwehr Lauenburg: Probesitzen erlaubt

Auf dem Hof des Katastrophenschutzzentrums werden die Fahrzeuge der Feuerwehr für große Kinderaugen sorgen – Probesitzen natürlich erlaubt. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und die Miniretter werden zeigen, was sie in ihrer Ausbildung schon gelernt haben.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Natürlich können die kleinen Besucher des Festes ihr Können auf einem Parcours auch selbst unter Beweis stellen. Zum Austoben hat die Feuerwehr außerdem eine große Hüpfburg aufgebaut. Zur Stärkung zwischendurch gibt es Grillwurst und kühle Getränke.

Während des Kinderfestes wird der Triftweg von der Einmündung Am Schüsselteich bis zum Parkplatz am Katastrophenschutzzentrum voll gesperrt. Die Einfahrt ist von der Lütauer Chaussee bis zum Veranstaltungsgelände möglich.