Hohnstorfer Grüne fordern Transparenz bei Brückenplanung

Lauenburg/Hohnstorf. Mit einem offenen Brief wenden sich die Grünen in Hohnstorf an den niedersächsischen Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und den Landrat im Kreis Lüneburg, Jens Böther. Darin fordern sie eine erste zeitnahe und gut beworbene öffentliche Informationsveranstaltung in der Elbmarsch zu den Neubauplänen für die Elbbrücke Hohnstorf-Lauenburg ein.

„Während auf Lauenburger Seite in den letzten eineinhalb Jahren die Öffentlichkeit bereits dreimal die Gelegenheit zur Kenntnisnahme der Neubauplanungen hatte, halten es der Landkreis Lüneburg und das Verkehrsministerium Niedersachsen offensichtlich nicht für notwendig, die südlichen Elbanrainer zu informieren“, ärgert sich Ratsherr Claus Poggensee (Grüne).

Neue Elbbrücke bei Lauenburg: Trassen sind umstritten

Elf verschiedene Möglichkeiten für den Standort der neuen Elbbrücke werden nach diesen Angaben untersucht: fünf westlich von Lauenburg und sechs östlich der Schifferstadt. „Einige der Trassen greifen massiv in Naturschutzgebiete ein, andere können zum Verlust von Häusern und hoher Lärmbelästigung führen“, heißt es in dem Schreiben.

Bei solch massiven Eingriffen müsse Niedersachsen seine Bürger mitnehmen. „Etliche Hohnstorfer und Artlenburger haben ein Schreiben bekommen, nach welchem sie Landvermessern Zugang auf ihr Grundstück gewähren müssen. Doch warum und wofür genau, wurde ihnen vom Land nicht mitgeteilt. Wir werden hier ahnungslos gehalten“, klagt Claus Poggensee.

Bürger müssen Landvermessern Zugang zum Grundstück gewähren

Unterstützt wird das Anliegen des offenen Briefes der Hohnstorfer Grünen durch den grünen Landtagsabgeordneten Detlev Schulz-Hendel, der auch Direktkandidat für die niedersächsische Landtagswahlen im Oktober ist: „Transparenz und frühzeitige Einbeziehung der Bürger verhindern nicht nur Politikfrust. Sie sparen auch eine Menge Planungskosten und Arbeit ein.“

Unterstützungsunterschriften für den offenen Brief sammeln die Grünen an einem Wahlstand mit Detlev Schulz-Hendel am Sonnabend, 6. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr vor Edeka Lange in Hohnstorf. Der offene Brief kann eingesehen werden unter https://gruenlink.de/2koc.

