Lauenburger bringen Sechsfachmord auf die Bühne

Lauenburg. Ein Gehöft in der Oberpfalz, unendlich öde und einsam, weitab vom nächsten Dorf und den nächsten Nachbarn, ein paar Tannen, sonst nichts. Die Danners, seine Bewohner sind eigenbrötlerische, mürrische Menschen, die sich außerhalb der Dorfgemeinschaft eingerichtet haben.

Doch dann dringt seit Tagen kein Lebenszeichen mehr von Tannöd ins Dorf, nur der Hund kläfft. Im Heu, im Bett, in der Kammer werden die Leichen der Danners geborgen: der Bauer, seine verhärmte Frau, die Tochter mit den beiden Kindern, die neue Magd – ermordet mit einer Spitzhacke. Vom Mörder fehlt jede Spur.

Lauenburger Theater in der Tabakfabrik zeigt „Tannöd“

Diesem mysteriösen Fall liegt eine wahre Begebenheit zugrunde, die sich im Jahre 1922 abgespielt hat. Autorin Andrea Maria Schenkel hat das Thema in ihrem 2006 erschienenen Kriminalroman „Tannöd“ verarbeitet. Diesen komplexen Stoff bringt jetzt das Theater in der Tabakfabrik auf die Bühne.

„Tannöd“ ist auch in der Theaterfassung schwere Kost und nichts für schwache Nerven. Autorin Andrea Maria Schenkel konfrontiert das Publikum mit dem ­bestialischen Mord an sechs Menschen, den sie in die 1950er-Jahre versetzt. Das Theaterstück ist kein Krimi mit Verhörsituationen. Aus dem Publikum werden Touristen, die an den Ort des Geschehens kommen, um zu erfahren, was passiert ist. Sie werden mit Gefühlen und Aussagen der Dorfbewohner konfrontiert, gesprochen in Dialogen und Monologen auf der Bühne.

Regisseurin Edina Hasselbrink hatte bereits im November 2020 „Tannöd“ für das VHS-Theater in der Tabakfabrik inszeniert. Doch Corona verhinderte die Premiere, und auch im vergangenen Jahr wurde nichts daraus.

Premiere für „Tannöd“ ist Freitagabend, 8. Juli, 20 Uhr, in der Heinrich-Osterwold-Halle (Elbstraße 145 a). Weitere Vorstellungen sind am morgigen Sonnabend, 20 Uhr sowie am Sonntag, 19 Uhr. Für alle Vorstellungen gibt es zum Preis von 10 Euro noch Restkarten. Diese können entweder über die Seite www.theater-lauenburg.de reserviert oder an der Abendkasse erworben werden.

