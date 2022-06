Lauenburger Streife schnappt radelnde Einbrecher

Lauenburg. Die beiden jungen Radfahrer waren schwer beladen. Daher stoppte eine Streife der Lauenburger Polizei die beiden Lauenburger am Sonnabend, 18. Juni, abends auf der Hamburger Straße. Wie die Polizeidirektion Ratzeburg erst am Dienstag, 28. Juni, mitteilte, führten die 18- und 22-Jährigen Werkzeug in Umhängetaschen mit sich, darunter eine Kreissäge. Dumm nur für die beiden: Die Werkzeuge waren als gestohlen gemeldet.

Sie waren in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni bei einem Schuppenaufbruch an der Straße Großer Sandberg entwendet worden. Die Lauenburger Polizei ermittelt derzeit, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Diebstähle in Frage kommen. Die Bitte: Wer derartige Einbruchdiebstähle bislang nicht angezeigt hat, möge dies tun.

Polizei sieht keinen Zusammenhang zu mehreren großen Diebstählen

Bislang keinen Zusammenhang sieht die Polizei zu mehreren großen Diebstählen von Lauenburger Baustellen und Baustofflagern. Dort ist in den vergangenen Monaten Beute in großem Stil gemacht worden. Es wurde Baumaterial in großen Mengen entwendet, Stahlträger, Aluminium in anderen Fällen mehrere Tonnen Kupferleitungen, in einem anderen Fall ein Kleinbagger.

Die Dinge seien sicher nicht per Rad abtransportiert worden, eher per Kleintransporter und Lkw, heißt es dazu von der Polizei. Die Ermittlungen führt die Kripo Geesthacht: Bisher gibt es noch keine neuen Erkenntnisse.