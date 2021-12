30 Tonnen Metall von Baustelle gestohlen

Lauenburg. Die Baustellendiebe werden immer dreister. Von einem Lagerplatz an der Straße Am Bahnhof in Lauenburg ist erneut Material verschwunden, etwa 30 Tonnen Metall, Materialcontainer, Stahlträger wie auch Aluminiumplatten und andere Baustoffe. Wie die Diebe ihre Beute abtransportiert haben, wirft dabei ebenso Fragen auf wie der Zeitpunkt: Der Diebstahl wurde am 27. November angezeigt, als Tatzeitraum gelten die gut acht Wochen seit dem 1. Oktober.

„Aufgrund der Menge und der Größe des Diebesgutes müssen die Täter größere Fahrzeuge genutzt haen sowie mehrfach gefahren sein“, erläutert Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Ungewöhnliches beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04153/30 71-0 mit der Polizeistation Lauenburg in Verbindung zu setzen.

Dass Material fehlt, wurde nicht sofort bemerkt

Der Platz wird nicht regelmäßig angefahren, dass Material fehlt, wurde daher nicht sofort bemerkt. „Dass Lkw so einen Lagerplatz anfahren, ist ja nicht ungewöhnlich“, sagt Jacqueline Fischer. Dass dies im konkreten Fall weniger häufig geschehen ist, könne eine Chance sein, dass Zeugen doch etwas aufgefallen ist. Eine Problem bleibt: Der lange Zeitraum, bis das Verschwinden des Materials bemerkt wurde, macht es schwierig, den möglichen Tathergang zu rekonstruieren.