Stadtradeln: Lauenburg und Geestacht bieten erstmals gemeinsame Radtour an

Teilnehmer der Aktion Stadtradeln aus Lauenburg und Geestacht treffen sich in Schnakenbek. Am Ende warten Grillwurst und Musik.

Schnakenbek. Zum ersten Mal starten die Tourist-Informationen Lauenburg und Geesthacht eine gemeinsame Radtour innerhalb der Aktion Stadtradeln. Am Donnerstag, 2. Juni, ist das gemeinsame Ziel der Radler aus beiden Elbestädten die Ertheneburg bei Schnakenbek.

Die Ertheneburg war im Mittelalter eine Befestigungsanlage, die den

Elbübergang an der Alten Salzstraße zwischen Lüneburg und Lübeck absicherte. Heute sind noch Erdwälle und Gräben zu erkennen, die als archäologisches Denkmal eingetragen sind. Bei einer Führung erhalten die Radler Infos zur alten Burganlage.

Nach dem Stadtradeln gibt es Spezialitäten vom Grill und Musik mit Peter Paulsen

Musiker Peter Paulsen sorgt bei der ersten gemeinsamen Stadtradeln-Aktion der Städte Lauenburg und Geesthacht für die Musik.

Foto: Stadt Lauenburg / Stadt lauenburg

Anschließend geht es den steilen Hohlweg, den damals auch die Ochsengespanne mit den Salzfässern nahmen, herunter an die Elbe zum Café-Restaurant Alter Sandkrug. Dort erwartet die Wirtin die Radler mit Grillspezialitäten und Getränken. Dabei unterhält der Lauenburger Autor und Musiker Peter Paulsen die Gäste. Die Radtour ist kostenfrei, lediglich Getränke und Speisen müssen bezahlt werden. Start für die Geesthachter Radler ist um 17.30 Uhr am Menzer-Werft-Platz, in Lauenburg geht es um 18 Uhr los am Parkplatz Schüsselteich.

Alle, die in den am Stadtradeln teilnehmenden Städten wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können mitmachen. Dafür ist eine Registrierung unter www.stadtradeln.de notwendig. Über die jeweilige Kommune können sich Teilnehmer einem bereits vorhandenen Team anschließen oder ein eigenes gründen. Die zurückgelegten Kilometer können offline, online über einen Radelkalender oder über die Stadtradeln-App eingetragen werden.

Auch Fahrer von E-Bikes und Pedelecs dürfen teilnehmen. Weitere Infos gibt es bei der Tourist-Information unter 0 41 53/590 92 20.

