Wohin an Himmelfahrt? Tipps für einen gelungenen Tag

Aus der Region. Für die einen ist es ein christlicher Feiertag, die anderen feiern Vatertag. Über den freien Tag zu Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag freuen sich jedenfalls alle. Nach dem Ausschlafen Party machen oder mit der Familie auf Tour gehen – es gibt in der Region jede Menge Veranstaltungen für jeden Geschmack. Das Wetter dürfte auch keinen Strich durch die Rechnung machen. Auch wenn ab und zu ein Schauer möglich ist, lässt sich die Sonne immer wieder sehen – bei frühlingshaften Temperaturen bis zu 18 Grad.

In Schwarzenbek geht es schon am Mittwochabend mit einer Party im Giro (Lauenburger Straße 15) los. Die Partyspezialisten Kai Uwe Fischer und Gögsel Babalik, den die meisten unter dem Spitznamen „Knüppel“ kennen, lassen eine Ü 40 Party mit Tanz in den Vatertag steigen. Los geht es um 19 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro und sind im Bistro by Toni (Ritter-Wulf-Platz 3) sowie an der Tankstelle Nordoel (Lauenburger Straße 61) erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 13 Euro.

Viele Veranstaltungen in Lauenburg und Umgebung

Sportlich geht es am Donnerstag in Lauenburg zu. Um 13.30 Uhr beginnt an der Jugendherberge Sportplatz eine geführte Radtour, zu der die Touristinformation einlädt. Es geht etwa 40 Kilometer durch das Hohe Elbufer auf den Spuren der Biber entlang. Die Radtour führt bis Geesthacht. Über das Wehr mit seinem großartigen Weitblick geht es hinüber nach Niedersachsen. Hier verläuft der Elberadweg durch idyllische Ortschaften, entlang der Spülfelder dem Deich folgend bis zurück nach Lauenburg mit seiner malerischen Altstadt direkt an der Elbe. Die Teilnahme an der Radtour kostet für Erwachsene 7,50 Euro, Kinder zwischen 6 und 16 Jahren zahlen 4,50 Euro.

Ebenfalls zu einem Abenteuer für die ganze Familie lädt der GeoPark Nordisches Steinreich im Kieswerk zwischen Boizenburg und Büchen ein. Die Teilnehmer finden dabei Schätze aus längst vergangenen Zeiten. Außerdem erfahren sie Wissenswertes aus der über eine Milliarden Jahre alten Erdgeschichte, die in den Gesteinen zu erkennen ist. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Kieswerk Zweedorf Nord. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre müssen nichts bezahlen.

Schiffstour und musikalisches Meeresrauschen

Wer Lust auf eine Schiffstour hat und technikinteressiert ist, sollte die Fahrt mit dem Fahrgastschiff „Herzog Lauenburg“ nicht verpassen. Von Lauenburg aus (Anleger am Rufer-Platz) geht es nach Scharnebeck zum Schiffshebewerk. An Bord des Schiffes wird der Hebevorgang zum besonderen Erlebnis. Die Hin- und Rückfahrt kostet für Erwachsene 25 Euro, für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 15 Euro.

Ab 15 Uhr gibt es in Lauenburg auf dem Rufer-Platz in der Altstadt ein Open-Air-Konzert. Mit ein bisschen Fantasie meint man bald, von der Elbe ein Meeresrauschen zu hören. Die richtige Musik hat das Duo Urban Beach auf jeden Fall dabei. Alle, die den Sommer lieben, bringen Farhad Heet und Martin Röttger in die richtige Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Hof Eggers in Kirchwerder mit buntem Programm

Einen Ausflug aufs Land sollten naturbegeisterte Familien einplanen. Auf dem Hof Eggers in Kirchwerder finden Besucher umgeben von grünen Wiesen, Feldern und reetgedeckten Scheunen ein lauschiges Plätzchen und einen idealen Stopp auf einer Radtour durch die Vierlande. Stühle und Tische stehen vor dem Hofcafé am Kirchwerder Mühlendamm 5 bereit.

Am Donnerstag ist das Hofcafé von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dort werden Frühstück, Kuchen, Getränke sowie ein warmer Mittagstisch mit saisonalen Zutaten aus der Region serviert. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr gibt es ein Programm für die jüngsten Hofbesucher mit Treckerfahrten, Toben im Stroh, Tiere füttern oder Ponyreiten. Kinder können auch auf dem Spielplatz spielen und die tierischen Besucher des Hofes wie Rinder, Schafe und Schweine kennenlernen. Auch der Storch hat sein Nest auf dem historischen Bio-Hof bezogen.

Ein Erlebnis auf dem Land bietet der Ackererlebnispfad in Groß Zecher. Wie viele Brötchen lassen sich aus einem Quadratmeter Weizenfeld backen? Wie viel CO 2 bindet ein großes Maisfeld? Diese und andere Fragen können Besucher des Ackererlebnispfades am Schaalsee anschließend beantworten. Auf der knapp drei Kilometer langen Strecke können große und kleine Entdecker zwischen 7 und 20 Uhr mit Spaß ihr Wissen erweitern. Der Eintritt ist frei.

Besondere Gottesdienste zu Chr. Himmelfahrt unter freiem Himmel

In Geesthacht treffen sich zu Christi Himmelfahrt traditionell Biker zum Motorradgottesdienst. Los geht es um 11 Uhr in der St. Salvatoris Kirche (Kirchenstieg 1). Anschließend starten die Biker zu einer kleinen Tour ins Lauenburgische. Um 10.30 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst auf der Freilichtbühne Ratzeburg im Bäker Gehölz mit Bläsern der Petri-Gemeinde. Noch einen besonderen Gottesdienst veranstaltet die Kirchengemeinde Siebeneichen ab 10 Uhr an der historischen Seilfähre über den Elbe-Lübeck-Kanal.