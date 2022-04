Lesung in Lauenburg: Oliver Lück reist durch Europa und sammelt Geschichten

Henstedt-Ulzburger hat 30 Länder in Europa mit seinem blauen VW Bulli bereist. Entstanden ist da Buch „Zeit als Ziel“.

In seinem blauen Bulli bereiste der Autor und Fotograf Oliver Lück 30 Länder in Europa.

Lesung in Lauenburg

Lesung in Lauenburg Oliver Lück reist quer durch Europa und sammelt Geschichten

Lauenburg. Früher zog es ihn auch in die Ferne. Als Backpacker reiste Oliver Lück zum Beispiel durch Südostasien. Mittlerweile erkundet er am liebsten seine nähere Umgebung – Europa. Seit 1996 tourt der Henstedt-Ulzburger Autor, Journalist und Abendblatt-Kolumnist Oliver Lück mit seinem blauen VW Bulli quer durch den Kontinent, um Geschichten einzusammeln.

Wenn er sich hinter das Steuer setzt und losfährt, hat er immer ein bestimmtes Ziel: Zeit, die er mit Menschen unterschiedlicher Kulturen verbringt. „Zeit als Ziel“ ist dann auch der treffende Titel seines Buches, das 2019 erschienen ist. Am Freitag, 20. Mai, liest Oliver Lück ab 19 Uhr in der Heinrich-Osterwold-Halle (Elbstraße 145a).

Lesung in der Heinrich-Osterwold-Halle Lauenburg

Das Ergebnis seiner Recherche in über 30 Ländern hat er in dem Bildband gebündelt. „Zeit als Ziel“ enthält 140 Kurzgeschichten und 250 Fotos. Die Betrachter bekommen keine mit Photoshop geschönten Bilder zu sehen. Eine Profi-Spiegelreflexkamera, vor allem ein gutes Auge und das untrügliche Gefühl für spannende Momentaufnahmen reichen, um Europa in seiner Vielfalt abzubilden.

Herausgekommen ist ein abwechslungsreicher Ritt. Manchmal sind es Menschen, die er beschreibt, manchmal auch Landstriche oder Naturphänomene. Das Fazit: Europa kann laut, weit und wild sein. Europa ist Kult.

Schöne Bilder, faszinierende Geschichten

Kult ist für ihn ein Sängerfest in Riga mit 50.000 Menschen, die gemeinsam singen, oder der TV-Sender in einem winzigen lettischen Dorf. Wild ist ein Urwald an der Grenze von Polen und Weißrussland. Bunt ist die Vielfalt Europas, weit der Blick ins Unendliche, wobei wieder der Bulli als Vordergrund, als Mittel- oder dezenter Hintergrund ins Bild gerückt wird.

Die grünen Hügel Schottlands kontrastieren mit der weiten Landschaft der Hallig Langeneß. Aber auch Menschen, die weit im Denken sind, spielen eine Rolle in dem Buch. Wie zum Beispiel eine schwedische Biologin, die menschliche Leichname mit einer fundierten wissenschaftlichen Methode zu Humus verarbeiten will.

Reisen durch Europa abseits der Touristenpfade

Es ist eine Essenz aus seinen Reisen in 30 Länder, die er in 23 Jahren mit seinem Bulli und zum Teil mit seinem inzwischen verstorbenen Hund Locke bereist hat.

Oliver Lück hat sich umgesehen in Europa, hat mit Menschen gesprochen, die etwas zu erzählen haben und deren Behausungen weit abseits der Touristenpfade liegen. Eine Geschichtenerzählerin in Irland, Betreiber eines Kuhaltersheimes im Wesermarschland, Chillibauern im Baskenland, der Strandvogt von Bornholm.

Der Eintritt zur Lesung kostet 7 Euro. Karten gibt es in der Lauenburger Stadt- und Schulbücherei (Weingarten 12) sowie an der Abendkasse.

„Zeit als Ziel“ ist im Conbook-Verlag erschienen und kostet 24,95 Euro. Weitere Bücher von Oliver Lück: „Flaschenpostgeschichten: Von Menschen, ihren Briefen und der Ostsee“, „Buntland: 16 Menschen – 16 Geschichten“ und „Neues vom Nachbarn: 26 Länder – 26 Geschichten“.