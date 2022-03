Polizei ermittelt: Keller vom selben Täter aufgebrochen?

Seit Anfang Februar wurden in Lauenburg elf Keller aufgebrochen. Auch in Geesthacht häufen sich die Fälle.

Lauenburg. Ziel von Einbrechern ist immer wieder die Pappelallee in Lauenburg: Seit Anfang Februar wurden in drei Mehrfamilienhäusern zwischen Stettiner und Danziger Straße nach derzeitigen Kenntnisstand der Polizei Lauenburg elf Kellerräume aufgebrochen.

Mehrere Keller in Lauenburg und Geesthacht aufgebrochen

Unklar ist, ob immer der selbe Täter aktiv war oder es sich um mehrere Täter handelt. Wem in der Pappelallee verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten sich unter 04153/3 07 10 bei der Polizei zu melden.

Auch in Geesthacht sind in den vergangenen Wochen immer wieder Keller aufgebrochen worden. Die Täter brachen in einer Nacht in einem Mehrfamilienhaus gleich 15 Kellerverschläge auf.