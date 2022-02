Polizei Geesthacht: 15 Kellerräume aufgebrochen - Zeugen gesucht

Geesthacht. Eine weitere Serie von Kelleraufbrüchen beschäftigt die Kriminalpolizei in Geesthacht. In der Nacht zu Sonntag wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Hansastraße insgesamt 15 Kellerverschläge aufgebrochen. Angaben zur Beute der Täter und der Schadenshöhe konnte die Polizei am Montag noch nicht machen.

Polizei Geesthacht: Nach Kelleraufbrüchen werden Zeugen gesucht

Bereits in der Nacht zu Donnerstag, 10. Februar, waren an der Gerstentwiete mehrere Kellerräume aufgebrochen worden. Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hansastraße beobachtet? Hinweise: 04152/800 30.