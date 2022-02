Büchen: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Eine Star-Tankstelle in Hamburg (Archivbild). Unbekannte haben eine Filiale in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg versucht auszurauben.

Büchen. In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch sind bisher unbekannte Täter in die Star-Tankstelle in Büchen eingebrochen. Erbeuten konnten sie allerdings nichts.

Polizei Geesthacht ermittelt im Fall eines versuchten Einbruchs in eine Tankstelle

Die Täter sind gegen 3 Uhr gewaltsam in einen Hinterraum der Tankstelle an der Raiffeisenstraße eingedrungen. „Sie sind vermutlich von der akustischen und optischen Alarmanlage aufgeschreckt worden und verließen das Gebäude ohne Beute“, sagte Polizeisprecherin Sandra Kilian. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr Beobachtungen im Bereich der Raiffeisenstraße in Büchen gemacht, die mit dem versuchten Einbruchsdiebstahl in Verbindung stehen könnten? Hinweise an die Polizei Geesthacht unter Telefon 04152/800 30.