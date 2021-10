Per Drahtesel: Besuch in Mosterei und Zugpferdemuseum in Lütau

Die Aktion Radeln in der Region geht in die nächste Runde. Dieses Mal ist es ein Ferientipp für die Familie. Jetzt anmelden.

Lütau Per Drahtesel: Besuch in Mosterei und Zugpferdemuseum

Lauenburg/Lütau. „Radeln in der Region“ – unter diesem Motto stellt unsere Zeitung in lockerer Folge abwechslungsreiche Fahrradtouren durch die Region vor. Für dieses neue Angebot haben wir uns professionelle Unterstützung geholt: Tourismusmanager sowie Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), die sich bestens auskennen.

Inhaber Bernd Velke wird den Teilnehmern in der Süßmosterei Apfelsaft ausschenken.

Foto: Freya M. Baier

Die nächste Radtour ist ein Ferientipp für die ganze Familie. Am Mittwoch, 13. Oktober, geht es von Lauenburg nach Lütau. Dort leben nur etwa 700 Menschen und doch ist die kleine Gemeinde weit über die Region hinaus bekannt. Das liegt vor allem an zwei besonderen Orten im Dorf: Zum einen das Zugpferdemuseum und zum anderen die Lütauer Süßmosterei, die ihre leckeren Säfte mittlerweile deutschlandweit vertreibt. Das Schöne an dieser Radtour: Sowohl Museum, als auch Mosterei werden die Teilnehmer besuchen.

Das Zugpferdemuseum auf dem historischen Annenhof in Lütau

Das Zugpferdemuseum wurde im Jahre 2000 auf dem historischen Annenhof von 1726 errichtet. Im Mittelpunkt der Sammlung steht die Kulturgeschichte des Arbeitspferdes. Museumschef Jürgen Hagenkötter berichtet unterhaltsam über das Zusammenspiel von Mensch und Pferd. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, dass es den Eiffelturm nicht geben würde, ohne die starken Arbeitspferde, die damals zum Einsatz kamen. Aber auch in der Landwirtschaft, bei der Post oder beim Militär waren die starken Vierbeiner unverzichtbar.

Nebenbei erzählt Hagenkötter so manche Anekdote aus der langen Geschichte der Gemeinde. Lütau wurde im Mittelalter durch seine Lage an der Salzstraße, wie kaum ein anderes Dorf im Herzogtum, durch die Kaufleute und Fuhrknechte immer mit den neuesten Nachrichten versorgt. 1486 gab es dort sogar einen „Kleinen Hansetag“. Der Lauenburger Herzog wurde von der Hanse aufgefordert, die Zollgebühren in Lütau zu senken.

Von Lauenburg bis zum Zugpferdemuseum stecken den Teilnehmern der Radtour rund 15 Kilometer in den Waden. Trotz des gemütlichen Tempos wird es nach der Führung durch das Museum Zeit für eine Stärkung geben. Wo ginge das wohl besser, als in der Süßmosterei in Lütau? Dort gibt es nicht nur einen kleinen Rundgang über den Hof, sondern ein Glas Apfelsaft und ein Stück Kuchen.

Die Tour ist auch für ungeübte Radfahrer bestens geeignet

Gemeinsam durch die Region radeln.

Foto: Daniel Reichstaller / BGDZ

Dorothée Meyer und Andy Darm von der Lauenburger Touristinformation haben die Radtour organisiert. Sie werden natürlich dabei sein. Mit auf Tour ist außerdem Peter Junge von der Lauenburger Ortsgruppe des ADFC.

Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Famila-Parkplatz an der Mecklenburger Straße. Die insgesamt 29 Kilometer lange Tour ist auch für ungeübte Radfahrer geeignet.

Auf unsere Webseite www.abendblatt.de/radeln und auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/bergedorferzeitung werden alle Radtouren vorgestellt und gesammelt. Über entsprechenden Links kommt man schnell zum Anmeldebutton. Eine Anmeldung bis zum Sonntag, 10. Oktober, ist auch möglich in der Touristinformation (Elbstraße 59), telefonisch unter 04153/5 90 92 20 sowie per E-Mail an touristik@lauenburg.de.