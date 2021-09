GPS-Gerät von Traktor gestohlen - Zeugen gesucht

Schnakenbek. Diebe haben sich am Sonnabend, 4. September, zwischen 1.30 und 1.50 Uhr auf einem Bauernhof an der Straße Buchhörn in Schnakenbek an einem Ackerschlepper zu schaffen gemacht.

Der Traktor stand in einem Maschinenunterstand als sich die Täter dem Fahrzeug näherten und das auf dem Kabinendach mit Schnellverschluss befestigte GPS-System demontierten und mitnahmen. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei in Lauenburg ermittelt nun und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 04153/3 07 10.