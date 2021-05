Diebstahl: Heckenpflanzen aus Vorgarten entwendet

Die Polizei sucht Zeugen. In Lauenburg sind mitten in der Nacht mehrere Heckenpflanzen gestohlen worden (Symbolfoto).

Lauenburg. In Lauenburg hat sich am Dienstag, 4. Mai, ein ziemlich dreister Diebstahl zugetragen: Unbekannte entrissen gegen 3.00 Uhr in der Nacht 13 Heckenpflanzen aus dem Boden eines Vorgartens an der Straße Halbmond und nahmen sie unbemerkt mit.

Der Goldliguster Ligustrum ovalifolium ist eine beliebte Heckenpflanze und kostet je nach Größe pro Stück zwischen fünf und 20 Euro. Das Ehepaar aus Lauenburg hatte die Büsche erst vor einem Monat im Vorgarten ihres Hauses zur Grundstücksabgrenzung gepflanzt. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Nun sucht die Polizei in Lauenburg Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Straße Halbmond in Lauenburg beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise unter der Telefon 04153/ 30710.