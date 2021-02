Die Raiffeisenbank will das Gebäude der Lauenburger Polizeistation abreißen und an dieser Stelle einen Neubau errichten, der an das ebenfalls von der Raiba errichtete Ärztehaus anschließt. Dafür beantragte die Bank einen Bebauungsplan, der sich ausschließlich auf dieses Gebäude bezieht. Die Politik lehnt das geschlossen ab. Es müsse Schluss sein mit der „Briefmarkenplanung“.