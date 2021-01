Lesestoff gibt's jetzt durch das geöffnete Fenster

Lauenburg/Büchen. Eigentlich waren Lauenburgs Büchereileiterin Uta Silderhuis und ihr Team davon ausgegangen, dass zumindest bis zum 31. Januar keine Ausleihen und Rückgaben möglich sind. Wem der Lesestoff ausgegangen ist, der wird sich jetzt über diese Nachricht freuen: Ab sofort gibt es Nachschub, wenn auch auf anderem Wege als gewohnt. Die Ausleihe und Abgabe von Medien erfolgt durch das geöffnete Fenster. Von dienstags bis freitags, jeweils zwischen 10 und 16 Uhr, ist die Nutzung der Bücherei auf diese Weise möglich.

„Wir stellen einen Rückgabewagen vor das Fenster, darin können die Medien gelegt werden. Die pauschale Verlängerung der Ausleihfrist bis zunächst 31. Januar gilt aber weiter“, erklärt die Büchereichefin. Über den selben Weg können Medien entliehen werden. Vorausgesetzt, diese wurden telefonisch vorbestellt. Eine Einsicht in den Onlinekatalog ist über folgenden Pfad möglich: https://sb-lauenburg.imscloud.net.

Bücherei Lauenburg und Büchen: Lesestoff durch das Fenster

Die Vorbestellung kann entweder telefonisch unter der Nummer 04153/20 96 vorgenommen werden oder per E-Mail an buecherei@lauenburg.de. „Wir suchen dann die Vorbestellungen zusammen und vereinbaren eine Abholzeit. Es wäre aber schön, wenn die Pakete nicht mehr als zehn Medien umfassen würden“, bittet Uta Silderhuis. Außerdem sollte zwischen Vorbestellung und Abholung mindestens ein Tag liegen, damit die Bestellung zusammengestellt werden kann.

Wer die „Fensterausleihe“ nicht nutzen möchte, muss auf Angebote der Bücherei trotzdem nicht verzichten. „Filmfriend“ ist ein Videostreaming-Angebot, das Nutzer der Bücherei kostenlos nutzen können. Deutsche Klassiker, Dokumentationen, Kinder­serien, aber auch internationale Produktionen stehen zur Verfügung. Wem der Lesestoff ausgeht, der kann sich über die „Onleihe zwischen den Meeren“ E-Books, E-Audios und andere digitale Medien herunterladen.

Auch in Büchen erfolgt die Ausgabe und Annahme der Medien durch das Fenster

Wie die Stadtbücherei in Lauenburg hat auch das Team der Gemeindebücherei Büchen die Ausgabe und Rückgabe der Medien über ein Fenster der Einrichtung am Schulweg 1 organisiert. Wer sich mit Lesestoff, Spielen oder Filmen versorgen möchte, muss diese unter der Telefonnummer 04155/81 42 29 vorbestellen. Alternativ kann auch eine E-Mail gesendet werden an buecherei@schulzentrum-buechen.de. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei stellen die Vorbestellungen vor dem Fenster auf einen bereitgestellten Bücherwagen, die zurückzugebenden Medien werden ebenfalls in eine Kiste vor dem Fenster abgelegt. Geöffnet hat die „Fensterbücherei“ montags und donnerstags, jeweils von 16 bis 19 Uhr.