Team der Geesthachter Stadtbücherei gibt Lesetipps

Geesthacht. Die Stadtbücherei Geesthacht hat wegen der Corona-Pandemie zurzeit geschlossen. Das Büchereiteam um Leiterin Susanne Schmidt hat die Zeit genutzt und für Bücherliebhaber, denen es nach der geschäftigen Weihnachtszeit bis zur Wiedereröffnung – die Schließung gilt aktuell bis zum 9. Januar – langweilig werden könnte, Tipps zusammengestellt. "Das Büchereiteam möchte zum Jahresende mit persönlichen Empfehlungen für Inspiration sorgen", sagt Susanne Schmidt. "Nicht jedes Buch oder Medium ist brandneu, verdient aber nach unserer Meinung Aufmerksamkeit."

So etwa der Roman "Herzfaden" (Kiepenheuer & Witsch, 2020) von Thomas Hettche zur Geschichte einer Institution, die früher im TV-Kinderprogramm einen enorm wichtigen Platz einnahm: die Augsburger Puppenkiste mit den Marionettenabenteuern von Jim Knopf, Urmel aus dem Eis, Kalle Wirsch, Kater Mikesch, den Blechbüchsenrittern und viele anderen Kinderbuchfiguren. Fantasiereich lässt der Autor die Puppen tanzen. Ein Mädchen verirrt sich und findet sich auf einem Dachboden zur Marionette geschrumpft wieder. Mittendrin ist Hannelore Oehmichen, die Tochter des Erfinders der Puppenkiste und Schnitzerin der Augsburger Marionetten.

Thomas Hettche erzählt auch von der Familie Oehmichen und der Entstehung der Puppenkiste vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges und den Nachkriegsjahren. "In roter und blauer Schrift unterschieden hat der Autor Fantastisches und Zeithistorisches bravourös miteinander verknüpft. Große, spannende Erzählkunst", so die Kritik von Susanne Schmidt

Eine spannende Rätseljagd durch die Zeit für kleine und große Leser ab neun Jahren bietet der Roman von "Ulysses Moore – Die Tür zur Zeit" von Pierdomenico Baccalario (Coppenrath, 2008). Als die Zwillinge Julia und Jason Covenant in die Villa Argo ziehen, ist ihnen schnell klar, dass in dem alten Anwesen hoch über den Klippen des Küstendörfchens Kilmore Cove jede Menge Geheimnisse stecken. Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Rick Banner stoßen die beiden auf rätselhafte Botschaften und spüren eine mysteriöse, verschlossene Tür auf. Wo führt die Tür hin, wie kann man sie öffnen? Und was ist mit Ulysses Moore, dem sagenumwobenen Vorbesitzer der Villa, passiert? Das Abenteuer ist wie alle Werke aus der Reihe liebevoll illustriert. Mit insgesamt zwölf Bänden in zwei Staffeln ist die spannende Reihe abgeschlossen, erklärt Verena Timpe vom Büchereiteam.

Autor Jay Kristoff erschafft im Zyklus "Nevernight" (Die Prüfung, Das Spiel, Die Rache/Fischer Tor, 2018-2020)" eine düstere, atmosphärische und detailverliebte Welt, in der die Hauptfigur einmal nicht bezaubernd, nicht hübsch und schon gar nicht harmlos ist. Die 16-jährige Mia wird in einer Welt mit drei Sonnen, in der es fast niemals Nacht ist, zu einer Assassine ausgebildet. Ihr einziges Ziel ist die Rache an den Mördern ihrer Familie, den mächtigsten Männern der Republik. Das Werk ist mit derber Wortwahl und einer Prise Sarkasmus und trockenem Humor trotz der jungen Protagonistin definitiv keine Jugendlektüre, so Andrea Schauer.

Ein Sachbuch-Tipp: "Wildpflanzen neu entdecken"

Sachbücher gehören natürlich auch zum Repertoire der Bücherei. So empfiehlt Michelina Brandes „Wildpflanzen neu entdecken“ des Autorenduos Scherf/Caspari (BLV Buchverlag, 2018). In dem anschaulichen Werk werden die Blumen, Kräuter, Sträucher und Bäume unserer Umgebung mit ihren Merkmalen vorgestellt. Dank der enthaltenen, nach Farben sortierten Bildtafeln lssen sich Pflanzen, die im eigenen Garten oder bei Spaziergängen und Wanderungen gesichtet werden, schnell bestimmen. Außerdem wird viel über den Nutzen für Tier und Mensch, die Heilwirkung und überlieferte Mythen mitgeteilt. So hört man zum Beispiel, dass Waldmeister im Schrank Motten fernhält, dass verblühte Königskerzen, mit Harz oder Pech bestrichen, als Fackel oder Kerzen dienten.

"Norddeutsche Heimwehküche – Die besten Rezepte von Ostfriesland bis Rügen" von Christiane Leesker und Vanessa Jansen (Dorling Kindersley, 2017) hat Jule Reher zu eigenen Küchenaktivitäten inspiriert. Mit dabei sind Klassiker wie Birnen, Bohnen und Speck oder Rote Grütze, auf den 192 Seiten finden sich aber auch moderne Gerichte. Zwischen den einzelnen Kapiteln mit Rezepten sind auch kleine Geschichten enthalten, beispielsweise zur Obsternte im Alten Land oder zur Zitrone des Nordens, dem Sanddorn, sowie jede Menge Fotos von der norddeutschen Landschaft.

Elektronische Medien stehtn zum Download zur Verfügung

Über www.sb-geesch.lmscloud.net lässt sich der Online-Katalog aufrufen, auf www.onleihe.de gibt es auch im Lockdown elektronische Medien zum Download, via www.stadtbuecherei@geesthacht.de Informationen über den neuesten Stand. Die Nutzung der Onleihe und des Büchereifilmportals www.filmfriend.de ist bis zum 15. Januar 2021 kostenfrei.