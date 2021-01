Feuerwehr im Einsatz: Tannenbaum geht in Flammen auf

Lauenburg. Kurz bevor der Weihnachtsbaum wieder aus dem Wohnzimmer geschmissen wird, nutzte ein Ehepaar aus Lauenburg noch einmal die Gelegenheit ihn strahlen zu lassen. Das war aber wohl keine gute Idee, denn am Montagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Lauenburg zu einem Brand in dem Reihenhaus in der Straße Am Schlüsselteich ausrücken.

Das Ehepaar hatte noch einmal die verbliebenen Stummel der echten Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet, doch der mittlerweile sehr trockene Baum geriet dabei in Brand. Gegen 21 Uhr trafen zwei Rettungswagen und die Kameraden der Feuerwehr ein. Ein Löschtrupp setzte einen Rauchvorhang, um eine Ausbreitung des Qualms innerhalb des Reihenhauses zu verhindern. Danach ging es weiter ins Wohnzimmer, wo der Tannenbaum lichterloh in Flammen stand. Seitens der Feuerwehr heißt es, dass das Haus nach den Löscharbeiten ausreichend belüftet und vom Rauch befreit wurde. Die Eheleute konnten sich rechtzeitig aus ihrem brennenden Heim retten.

Weihnachtsbaum steht in Flammen - Feuerwehr rückt an

Die Feuerwehr rät, keine echte Kerzen mehr an den Christbäumen anzuzünden. Viele Bäume seien bereits zu trocken und könnten schnell Feuer fangen.

Der Abtransport der Weihnachtsbäume ist im Herzogtum Lauenburg kostenlos und wird von der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) übernommen. Das gilt aber nur dann, wenn der Baum rechtzeitig zum entsprechenden Abholtermin an die Straße gelegt wird. In Lauenburg ist dies der 9. Januar. Außerdem gilt: Der Baum muss unbedingt abgeschmückt werden und darf nicht länger als zwei Meter sein.